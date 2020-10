Partager

tweet



Comment mesurer le niveau de capsaïcine des piments ?

Des scientifiques thaïlandais ont développé un appareil portable – en forme fantaisiste comme un piment – pour aider les consommateurs à connaître la quantité de capsaïcine (le composé qui donne aux piments leur saveur et leur intensité) d’une manière simple, précise et économique, sans avoir à le goûter avant.

L’appareil peut également se connecter à un téléphone pour afficher les résultats du test, selon Freshplaza. L’appareil est équipé d’un capteur électrochimique, à base de papier, et de quelques nano-plaques de graphène avec des atomes d’azote pour améliorer leur conductivité électrique.

Lorsqu’une goutte de capsaïcine diluée s’ajoute au capteur, le composé subit des réactions d’oxydo-réduction. Ces derniers produisent un courant électrique que l’appareil est capable de détecter pour déterminer le niveau de capsaïcine dans le produit agricole.

Lire aussi : Fiche technique de la culture du piment rouge (niora) au Maroc

Après avoir optimisé le capteur, les chercheurs l’ont utilisé pour déterminer les concentrations dans six échantillons de piment séché, obtenant des mesures très précises.

En plus de fournir une saveur épicée, la capsaïcine contenue dans les piments forts présente des avantages importants pour la santé, notamment des propriétés antioxydantes, anticancéreuses et anti-inflammatoires. C’est pourquoi la demande de capsaïcine, en tant qu’additif alimentaire et agent pharmaceutique, augmente.