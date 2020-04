Diminution record du prix des pommes de terre au Maroc

Partager

tweet



La baisse du prix des pommes de terre serait due à l’abondance de l’offre au niveau du Royaume.

Les prix des pommes de terre sont tombés à des niveaux record sur les marchés de gros marocains, allant d’1 dh/kilogramme dans la région de Gharb et Larache, et 1,5 dh le kilogramme sur le marché de gros des légumes et des fruits à Casablanca.

Mohamed Ben Mustafa, président de l’Association marocaine des producteurs de pommes de terre, a déclaré que cette baisse des prix est due à l’abondance de l’offre, en plus du démarrage par les agriculteurs du processus de récolte de la pomme de terre dans les régions de Doukkala et de l’Ouest.

Ben Mustafa, qui est également membre de la Fédération nationale des légumes, a expliqué que cette baisse coïncide avec la décision d’arrêter l’exportation de celles-ci vers les pays d’Afrique de l’Ouest, par le passage frontalier de Gargarat, ce qui poussera les prix à enregistrer une nouvelle baisse.

La décision d’exporter certains produits agricoles ne comprenait que les oignons et les pommes de terre, et ces derniers sont disponibles en grande quantité, et l’arrêt de leur exportation causera de gros dommages financiers aux agriculteurs“, a déclaré le président de l’Association marocaine dans un communiqué parvenu à Hespress.

Le porte-parole a ajouté: “La production totale de pommes de terre au Maroc atteindra plus de deux millions de tonnes, sachant que le stock national actuel de ce produit dépasse de loin la demande, et que la consommation nationale pour cette année ne dépassera pas 500 mille tonnes”.