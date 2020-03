Partager

Pomme de terre: Le CPI converse 60.000 graines par précaution.

A l’instar de l’INRA du Maroc, le Centre international de la pomme de terre (CIP) a récemment rejoint 34 autres organisations à travers le monde pour déposer plus de 60.000 graines dans le Doomsday Vault ou la Réserve mondiale de semences du Svalbard.

Le Doomsday Vault est un bunker pour la biodiversité se trouvant au niveau d’une montagne d’une île arctique en Norvège. Ce dépôt de masse de semences d’une gamme de cultures a contribué à porter le nombre d’échantillons stockés à Svalbard à plus d’un million. Toutefois, pour la banque de gènes du Centre international de la pomme de terre (CIP), ce n’était que la dernière livraison de ce type dans un effort continu pour sauvegarder ses vastes collections de pommes de terre, la patate douce, les racines et les tubercules andins et les espèces sauvages apparentées à l’agriculture de ces derniers.

“Il s’agit d’une police d’assurance pour l’avenir de l’humanité, garantissant que ces semences existent quelque part, au cas où quelque chose se passe mal ici ou dans le monde”, a déclaré Noelle Anglin, chef de la banque de gènes du CIP et chef du programme de biodiversité du Centre international de la pomme de terre pour le futur. Elle a noté qu’à Lima, au Pérou, des tremblements de terre ont ravagé là où se trouve la banque de gènes CIP au fil des ans. D’un autre coté, il y a eu des inondations dans quelques parties de la ville en 2017.