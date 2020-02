Partager

tweet



Pommes de terre : La variété Nicola du Maroc à l’affût de l’Europe

La campagne d’importation des pommes de terre marocaines Nicola a débuté aux Pays-Bas. “Notre fournisseur a commencé la récolte ces dernières semaines. La première cargaison est arrivée à Papendrecht, aux Pays-Bas, la semaine dernière”.

Comparée aux années précédentes, cette campagne a accusé un retard de 18 jours. En effet, “C’est parce que les peaux de pomme de terre n’étaient pas encore suffisamment fermes pour être emballées et exportées.” Ce sont surtout les agriculteurs, maraîchers, commerçants du marché et emballeurs qui sont toujours sur le marché pour ces premières pommes de terre marocaines. Les prix commencent généralement à un niveau élevé et diminuent légèrement à mesure que les volumes augmentent. Nous avons également constaté une amélioration continue du marché intérieur marocain ces dernières années. Alors, bien sûr, ils n’exportent pas toutes leurs pommes de terre ».

Au Maroc, la pomme de terre est la première culture maraîchère des points de vue superficie et production. Par ailleurs, en plus de la variété Nicola (à chair blanche), le Royaume cultive également Spunta (à chair blanche); Désirée (à chair rouge) et autres (Timate, Roseval, Diamant…).