Le Maroc parmi les pays qui conservent leurs graines en Norvège en cas de catastrophe

La Réserve mondiale de semences du Svalbard en Norvège abrite plus d’un million de graines dont celles du Maroc.

Le Doomsday Vault ou la Réserve mondiale de semences du Svalbard, tel qu’il est actuellement connu, est destiné à servir de chemin de l’humanité pour conserver les graines en cas de catastrophe.

Ce dernier dépôt est le plus important depuis l’ouverture du coffre-fort en 2008. Par ailleurs, il est le premier depuis la mise à niveau vitale du coffre-fort en 2019. Plusieurs instituts de beaucoup de pays ont effectué plusieurs dépôts. Il s’agit de la Nation Cherokee (États-Unis), l’Université de Haïfa (Israël), l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) du Maroc, l’Institut Julius Kühn (Allemagne), l’Institut Libanais de Recherche Agricole, l’Arboretum National Baekdudaegan National (Corée du Sud), Suceava Genebank «Mihai Cristea» (Roumanie) et Kew Gardens (Royaume-Uni).

À ce jour, 85 organisations ont stocké leurs graines dans la Banque de semences. Les graines de ce gisement comprennent des herbes, des légumes, des cultures de base et d’autres plantes sauvages rarement utilisées ou produits destinés à l’agriculture.

Une réserve de semences qui a déjà fait ses preuves en 2015

Bien qu’il puisse sembler présomptueux de stocker des graines pour notre destin potentiel, la Réserve mondiale de semences du Svalbard a déjà fait ses preuves. En 2015, le coffre-fort a permis aux scientifiques syriens de prendre des graines qui y avaient été stockées. Cela leur a permis de continuer à développer du blé résistant à la sécheresse et à la chaleur après la destruction d’une banque de gènes à Alep, en Syrie, emportant tout leur dur labeur avec eux.

«La vaste portée du gisement de semences d’aujourd’hui reflète l’inquiétude mondiale concernant les impacts du changement climatique et de la perte de biodiversité sur la production alimentaire, mais plus important encore, il démontre un engagement mondial croissant – des institutions et des pays qui ont effectué des gisements aujourd’hui et du monde entier – à la conservation et l’utilisation de la diversité des cultures qui est cruciale pour les agriculteurs dans leurs efforts pour s’adapter aux conditions de croissance changeantes ».