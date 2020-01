Performance et qualité des graines de cultivars de tournesol marocain et espagnol

Dans le cadre d’un projet de collaboration entre l’INRA-Meknès (Maroc) et l’IAS-CSIC-Cordoba (Espagne), les cultivars ont été sous la loupe des scientifiques et chercheurs. Ces recherches avaient pour objectif d’évaluer la teneur en tocophérol et en phytostérol dans les graines des deux types de cultivars.

Ainsi, cinq cultivars marocains de type oléagineux et sept espagnols de type confiserie ont fait l’objet d’études dans des essais de terrain répétés et menés sur deux sites au Maroc et en Espagne. En conséquence, ils ont observé une variation importante. Cette dernière se voit notamment pour le poids de cent graines (2,6 à 5,5 g). De même, ils ont trouvé que la teneur en huile (42,7 à 67,5%), la teneur en tocophérol (203 à 397 mg/kg) et celle en phytostérol (2179 à 3555 mg/kg).

Les deux types ne diffèrent pas pour le poids de la graine, la teneur en huile et les profils de tocophérol et de phytostérol. Cependant, ceux de type oléagineux ont une teneur moyenne en tocophérol et en phytostérol bien plus élevée. Et ceci est possible malgré que les chercheurs aient identifié des cultivars de type confiserie présentant des niveaux de tocophérols et de phytostérols similaires aux meilleurs cultivars de type oléagineux. La grande variation identifiée suggère qu’il est possible d’améliorer ces paramètres de qualité fort intéressants. Ceci permettra de développer des cultivars de tournesol plus sains pour le marché de l’alimentation humaine.

Environ 10% des graines de tournesol produites chaque année dans le monde s’utilisent à des fins non oléagineuses, principalement pour la confiserie et les grignotines (tournesol de bouche), ainsi que pour l’alimentation d’oiseaux et d’animaux de compagnie. Les graines de tournesol entrant sur les marchés non oléagineux proviennent à la fois de cultivars de type confiserie et de ceux de type oléagineux.