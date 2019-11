3ème participation du Maroc avec un pavillon de 180m² au SARA

Partager

Le Maroc prend part à la 5ème édition du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA) à Abidjan

3ème participation du Maroc avec un pavillon de 180m², en présence de 15 entreprises marocaines

Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a pris part le 21 novembre à la 5ème édition du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan (SARA) sous le thème « Agriculture intelligente et innovations technologiques : quelles perspectives pour l’agriculture africaine ? ».

Le ministre était accompagné de M. Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, d’une délégation de responsables du ministère et de représentants de fédérations interprofessionnelles du secteur agricole.

Il s’agit de la 3ème participation du Maroc au SARA. En effet, depuis 2015, le Maroc a participé consécutivement aux éditions de ce salon biannuel, dans un objectif d’échange d’expertise et développement des opportunités de coopération entre les différents acteurs agricoles dans le continent africain.

Le Maroc sera présent à travers pavillon de 180m² qui accueillera 15 entreprises marocaines opérant dans le domaine de l’agroalimentaire, des Fruits et légumes frais, des produits de terroir et des produits de la mer. ).

Coopération Maroc-Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire, acteur très dynamique dans la coopération Sud-Sud, est un partenaire privilégié du Maroc dans les domaines de l’agriculture et de la pêche maritime.

En 2014, le Maroc et la Côte d’Ivoire ont signé un accord de coopération agricole portant sur le développement des filières de production, la formation, la recherche agronomique, la transformation et la distribution, l’aménagement hydro-agricole, la mécanisation et le financement. Un autre accord a été signé en 2015 pour la mise en place d’une plateforme logistique pour la commercialisation des fruits et légumes à Abidjan, dans le cadre de Partenariat Public-Privé avec un investissement de 290 millions de dirhams. A cela s’ajoute un protocole d’accord de partenariat signé en 2016 entre l’Agence de Développement Agricole (ADA) et l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) en côte d’Ivoire.

Le SARA, en bref.

Le SARA est un événement de référence en Afrique Sub-saharienne dont le but est de valoriser, de promouvoir et de développer les richesses du secteur agricole, de l’élevage et de la pêche du continent. Pour cette édition où la France sera pays à l’honneur, le SARA devrait accueillir plus de 800 exposants sur un espace de 18 000 m² et plus de 300 000 visiteurs provenant de 30 pays.