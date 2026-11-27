Premier fournisseur de haricots verts de l'Europe, le Maroc domine le marché de la semaine 40 à la semaine 52, selon l'étude de marché du CBI néerlandais mise à jour fin 2025. Volumes, calendrier, destinations, exigences des acheteurs : les chiffres clés au moment où la saison bat son plein.

On est en semaine 47, au cœur de la période où le haricot marocain domine les étals européens. Le CBI, le centre néerlandais pour la promotion des importations en provenance des pays en développement, le décrit sans détour dans sa dernière étude de marché sur le haricot frais, mise à jour le 30 décembre 2025.

« Le Maroc est le premier fournisseur de haricots verts du marché européen. » (traduit de l’anglais) CBI — « Entering the European market for fresh green beans », mise à jour du 30 décembre 2025

154 000 tonnes : le record de 2021

Les exportations marocaines de haricot vers l’Europe ont culminé à 154 000 tonnes en 2021. Elles ont fléchi en 2022 et 2023, puis sont remontées à 134 000 tonnes en 2024. Le volume n’a donc pas retrouvé son sommet, mais la tendance est repartie à la hausse.

Semaines 40 à 52, puis 18 à 26 : les deux fenêtres

L’offre marocaine domine le marché européen de la semaine 40 à la semaine 52, c’est-à-dire d’octobre à fin décembre, puis de la semaine 18 à la semaine 26, de mai à fin juin. Entre les deux, d’autres origines prennent le relais. Le Maroc peut produire toute l’année grâce à ses régions et à ses serres : la question n’est pas de pouvoir récolter en février, mais de vendre à ce moment-là face à la concurrence.

Deux à trois jours de camion jusqu’à Perpignan

C’est l’avantage que le CBI met en avant : le haricot marocain rejoint le marché de gros de Perpignan par la route en deux à trois jours. Cette proximité soutient sa compétitivité prix et lui permet d’allonger la saison européenne. L’Espagne est la première destination du haricot plat marocain. Les Pays-Bas en importent pour le réexpédier vers le nord de l’Europe, la France achète à la fois du plat et des types plus fins.

Une partie de la production espagnole a traversé le détroit

Le CBI relève qu’une partie de la production espagnole de haricot s’est déplacée au Maroc, à cause du coût de la main-d’œuvre et des limites climatiques en Espagne. Le Maroc offre à la fois une main-d’œuvre moins chère et un climat qui permet de produire quand l’Espagne ne le peut plus.

Plat et bobby d’abord, filet en second

Le Maroc produit surtout des haricots mangetout de type plat et bobby. Sur le haricot filet, le segment le plus fin, il pèse moins que le Kenya, l’Égypte ou le Rwanda. Alors que les exportations kényanes reculent, le Maroc et l’Égypte se livrent une forte concurrence sur les prix. Les exportateurs expédient en cagettes en bois de 5 kg, avec filet et séparateurs.

Absent de la liste des refus pour résidus en 2024

Dans la liste des envois de haricots refusés en 2024 pour résidus de pesticides que reprend le CBI, le Maroc n’apparaît pas, alors que le Kenya, le Sri Lanka ou l’Inde y figurent. Le CBI rappelle toutefois que certaines enseignes britanniques, allemandes, néerlandaises et autrichiennes fixent leurs propres limites, en dessous des limites maximales de résidus de l’Union européenne. Pour un lot destiné à ces clients, respecter la LMR européenne ne suffit pas : c’est le cahier des charges de l’acheteur qui fixe le seuil. Les spécialités autorisées sur haricot se vérifient dans l’index phytosanitaire.

Ce qu’on ne sait pas encore pour 2026

L’étude s’arrête aux chiffres de 2024. Le niveau de la campagne en cours reste à mesurer. Pour l’ensemble des exportations marocaines de fruits et légumes, voir notre dossier exportations de fruits et légumes du Maroc.

Sources (1) CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries, Pays-Bas), « Entering the European market for fresh green beans », mise à jour du 30 décembre 2025 : https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/green-beans/market-entry