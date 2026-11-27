À Tanger fin septembre, les estimations officieuses situaient la récolte de Hass autour de 140 000 tonnes, dans une fourchette de 80 000 à 180 000. Mais l’avocat à peau verte est parti lentement vers l’Europe et, sur le Hass, les acheteurs restent prudents. Ce sont les gros calibres qui trouvent preneur, d’après les exportateurs interrogés par FreshPlaza.

La campagne 2026-2027 de l’avocat marocain s’annonce chargée. Lors de la première Morocco Avocado Conference, organisée à Tanger le 30 septembre par Green Smile, les estimations de production de Hass allaient de 80 000 à 180 000 tonnes ; des observateurs de la filière ont avancé, sans être nommés, 140 000 tonnes, dont 100 000 à 110 000 tonnes exportables, un niveau d’export proche de 2024-2025, rapporte FreshPlaza. Aucun chiffre officiel n’est encore publié.

Le démarrage, lui, est lent sur un segment précis : l’avocat à peau verte. Et sur le Hass, ce sont les acheteurs qui temporisent.

L’avocat vert, premier à caler

Les variétés vertes ouvrent la saison, avant le Hass. Chez New Green, producteur et conditionneur qui travaille sur 3 500 hectares, Adel Ettouileb décrivait le 21 octobre une campagne très en deçà de la normale. L’entreprise expédie habituellement 10 à 15 conteneurs d’avocats verts par saison ; elle n’avait alors chargé que deux camions.

Deux raisons ressortent de son témoignage. Les origines concurrentes pratiquent des prix agressifs sur le marché européen, à des niveaux qu’il juge intenables pour elles au regard de leurs propres coûts de production et d’export. Le marché intérieur, de son côté, offre une porte de sortie : le fruit vendu au Maroc échappe aux frais de conditionnement, de calibrage et d’export.

« Les prix sur le marché local sont corrects, voire attractifs. » (traduit de l’anglais) Adel Ettouileb, producteur et conditionneur, New Green — FreshPlaza, 21 octobre 2026

Pour lui, la fenêtre de l’avocat vert n’est pas perdue : des envois ont eu lieu et il reste du temps pour se rattraper. La production d’avocat vert reste de toute façon modeste ; l’essentiel des volumes de l’entreprise repose sur le Hass, dont la récolte démarrait fin octobre.

Hass : des prix stables, des acheteurs qui attendent

Sur le Hass, aucun recul de volumes n’est documenté à ce stade. Le frein est du côté de la demande. Trois semaines après le début de sa campagne, Abdellah El Yamlahi, directeur général d’Export Optimum, décrivait le 12 novembre des prix « à un niveau similaire à celui du début de la campagne précédente, sans écart significatif », mais une demande encore timide en Europe. Il y voit l’effet de la hausse du gazole, de l’inflation et des mouvements de protestation dans plusieurs pays européens, parmi les premiers clients du Maroc.

Les gros calibres partent, les petits se battent

C’est au calibre que se joue la vente cette saison.

« La demande est soutenue pour les gros calibres, mais ceux-ci sont peu disponibles en début de campagne. » Abdellah El Yamlahi, directeur général d’Export Optimum — FreshPlaza, 12 novembre 2026

Sur les petits fruits, la concurrence est rude. L’exportateur compte sur le grossissement des fruits encore sur l’arbre pour disposer de plus de gros calibres dans les semaines qui viennent.

L’écart de prix est connu. À Tanger, le consultant belge Fernando Dupuis Grawe (Rio Escalda Consultancy) a présenté une analyse des prix de 2022 à 2025 : le calibre 24 marocain s’est vendu 7 à 9,50 euros, contre 10 à 15 euros pour le calibre 16. La décote des petits fruits atteint 30 à 42 % d’une saison à l’autre. Pour lui, les calibres 22 et 24 sont le point faible de l’offre marocaine.

Ce qui reste à voir

Aucune statistique d’export de la campagne n’est encore publiée. On ne sait donc pas si le retard de l’avocat vert pèsera sur le bilan, ni quelle part de la récolte sortira dans les calibres que réclament les acheteurs. Pour un producteur qui récolte ces semaines-ci, la répartition par calibre de son verger compte autant que le tonnage : c’est elle qui fixera le prix obtenu à la station.