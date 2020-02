Le Groupe Delassus communique en Stop Motion

Partager

tweet



Vidéo: Excellente vidéo du Groupe Delassus qui se met au Stop Motion.

Le Groupe Delassus, leader de la production et de l’exportation de fruits et légumes, communique en vidéo auprès de ses clients et de ses partenaires.

Le groupe familial Marocain Delassus né en 1948, est aujourd’hui un leader sur les marchés des agrumes ou encore de la tomate cerise au Maroc. Mais Delassus c’est aussi une entreprise moderne et structurée qui sait capitaliser et valoriser son savoir faire à travers une communication pertinente et moderne. Dirigée par Kacem Bennani-Smires, Delassus c’est plus de 6200 salariés, 3000 hectares et une fondation qui illustre également l’action sociale voulue par le Groupe: Sanady.

Cette vidéo qui utilise la technique du stop motion, illustre parfaitement Delassus! Tous les éléments ont été fabriqués en papier, puis mis en scènes, photographiés ce qui donne une magnifique vidéo institutionnelle.