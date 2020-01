Partager

tweet



Atelier Xyllela Fastidiosa : diagnostic, contrôle et mesures de gestion prévu à Meknès et Marrakech.

L’atelier international « Xyllela fastidiosa : diagnostic, contrôle et mesures de gestion » sera lancé le lundi 03 février 2020 (9h) à la salle des conférences du Qualipôle Alimentation de Meknès. Il est co-organisé, sous l’égide du Ministère de l’Agriculture de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts, par l’INRA Maroc et le Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM Bari-Italie) dans le cadre du projet européen CURE-XF*.

Cet événement scientifique sera animé par d’éminents experts européens et constituera une opportunité pour renforcer les capacités des chercheurs et cadres nationaux et émanant d’autres pays sur les différents aspects de la bactérie Xyllela fastidiosa, fléau qui épargne encore le Maroc mais qui demeure des plus dévastateur d’une gamme importante d’espèces végétales dans le monde dont l’olivier, la vigne, les agrumes, les plantes aromatiques et médicinales, etc.

L’atelier consistera en des conférences théoriques et des travaux pratiques sur le terrain et en laboratoire afin de sensibiliser aux menaces émergentes posées par Xylella fastidiosa, fournir des connaissances scientifiques de base et des expériences pratiques sur différents aspects soulignant les interactions complexes pathogène-hôtes-vecteurs et maîtriser l’évaluation du risque phytosanitaire.

Ce renforcement des capacités qui sera poursuivi en deuxième session à Marrakech les 6 et 7 février 2020, profitera à des dizaines de chercheurs et de cadres de différentes institutions et organisations du secteur agricole du Maroc et d’autres pays notamment d’Afrique du Nord (Algérie et Tunisie), d’Europe (Serbie et Turquie) et de Proche Orient (Iraq et Palestine).

* : Projet Européen « Renforcement des capacités et sensibilisation en Europe et dans les pays tiers pour faire face à Xylella fastidiosa ».