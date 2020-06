Abricots : Le Maroc 13ème producteur mondial .

Partager

La superficie réservée à la culture des abricots au Maroc était en 2018 de 11.153 hectares.

Bien que la production d’abricots au Maroc ait considérablement fluctué ces dernières années, elle a augmenté durant la période 1969-2018 pour atteindre 101.612 tonnes en 2018, même si la tendance est à la baisse depuis peu.



La superficie réservée à la culture des abricots au Maroc était en 2018 de 11.153 ha avec un rendement de 9.105,4 kg par hectares, selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Malgré la baisse de la production, le Maroc est le 13ème producteur mondial d’abricots et 3ème en Afrique, après l’Algérie devançant également la Tunisie, la Libye et l’Afrique du Sud.

Au Maroc, la récolte des abricots commence de juin à novembre. La collecte de ces fruits à noyau a lieu quand ils sont complètement mûrs. À mesure que le fruit mûrit, il change de couleur, allant du vert à l’orange jaunâtre et légèrement doux. La collecte s’effectue manuellement. Le fruit mûr est assez délicat, et le processus de collecte et de stockage est géré délicatement.

La Turquie est le premier pays par la production d’abricots. En 2018, elle a produit 750.000 tonnes, ce qui représente 19,29% de la production mondiale d’abricot qui se tablait à 3,89 millions de tonnes. Les 5 premiers pays (après la Turquie, l’Ouzbékistan, l’Iran, l’Algérie et l’Italie) renferment 52,92% de la production mondiale de ces fruits d’été.