Italie: un plan national de communication pour valoriser les fruits et légumes

Partager

tweet



L’Italie veut miser sur un plan national de communication pour valoriser les fruits et légumes.

Une association italienne “Le Donne dell’Ortofrutta” propose de mettre en place un projet de communication afin de restaurer le rôle de la filière des fruits et légumes dans l’économie italienne.

“Nous avons vécu un moment difficile mais nous avons réagi avec force, comme tout le secteur. Nous avons tous compris que les fruits et légumes sont un secteur vital pour l’Italie. En fait, il est essentiel de bien manger, en utilisant largement des produits frais et de saison, cultivés dans le respect de l’environnement et de la sécurité alimentaire” a déclaré la présidente de l’association Alessandra Ravaioli.

“En ce moment, nous ressentons l’urgence et l’opportunité d’unir nos forces pour inventer une nouvelle façon de communiquer dans le domaine des fruits et légumes, avec la capacité de sensibiliser les consommateurs aux valeurs de ce que nous produisons et au rôle des femmes dans ce secteur” a précisé la présidente Alessandra Ravaioli dans des propos rapportés à Fructidor.

Après l’Espagne qui investit 400 000 euros pour la promotion des oranges et mandarines au Canada, l’Italie semble se joindre à la dynamique … Qu’en est-il du Maroc ?