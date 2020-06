L’Espagne investit 400.000 € pour la promotion des oranges et mandarines au Canada

Partager

Le Canada est le premier marché de destination des oranges et mandarines espagnoles.

Les ministères espagnols de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation et de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme ont signé un accord de collaboration pour promouvoir les oranges et mandarines espagnoles sur le marché canadien pour les trois prochaines années.

L’objectif final de la campagne, qui devrait s’étendre sur trois ans, de 2020 à 2022, est de consolider la réputation de ces agrumes afin de booster leur consommation, qui a en fait augmenté au cours de ces mois de la pandémie du coronavirus (Covid-19), permettant des records d’exportation à briser en mars. Toutefois, la question qui se pose est si cet investissement pourrait nuire aux exportations égyptiennes, marocaines ou encore sud-africaines d’agrumes.

Selon les données du Comité de gestion des agrumes (CGC), les exportations d’agrumes ont augmenté de 15% en mars pour atteindre près d’un demi-million de tonnes; une tendance à la hausse de la demande internationale qui se poursuivra dans les prochains mois.

Les exportations d’oranges et de mandarines ont continué d’augmenter depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada (AECG). En 2019, les exportations d’oranges ont augmenté de 60% et celles de mandarines ont augmenté de plus de 30%. En effet, le Canada est le premier marché de destination des agrumes espagnols, devant la Suisse ou la Norvège.