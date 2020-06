Inde: La demande des oranges égyptiennes de Valence est extrêmement élevée

Partager

La demande des oranges égyptiennes de Valence est extrêmement élevée en Inde.

Maintenant que l’Inde ouvre de nombreuses régions du pays, les fruits et légumes frais importés ont la possibilité de rejoindre à nouveau le consommateur indien. Ainsi, les oranges égyptiennes de Valence connaissent une forte demande.

Bien que certains vendeurs de fruits aient rouvert leurs magasins, la plupart des grandes entreprises ne réaliseront pas de bénéfices importants cette année, indique un producteur à Freshplaza. Cependant, la demande d’oranges d’Égypte reste exceptionnellement élevée, dit-il. “Si je disais que l’industrie des fruits en Inde est à nouveau en plein essor, je mentirais. Beaucoup des gros importateurs essaient de minimiser les pertes autant que possible. Cette année n’a été bonne pour aucune entreprise. Les pommes, les kiwis et autres produits se vendent lentement, à l’exception d’un seul produit.

Les oranges égyptiennes de Valence sont très recherchées, et bien que leur saison soit terminée et que l’offre soit faible, la demande reste assez élevée. La pomme est l’un des principaux fruits du marché, mais a du mal à vendre en Inde. Ce n’est pas seulement Covid-19, mais aussi parce qu’il y a des stocks importants de pommes nationales sur le marché. Les agriculteurs indiens jouent un rôle essentiel dans l’alimentation du consommateur indien. Par conséquent, le gouvernement a pris l’initiative et a recommandé à tous les vendeurs de fruits de soutenir leurs agriculteurs locaux dans leurs achats directs de fruits et légumes frais. “