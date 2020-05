Covid-19: Les exportations indiennes de fruits et légumes chutent de 70%

Les exportations indiennes de fruits et légumes chutent de 70% pendant le confinement.

Les exportations de fruits et légumes ont chuté d’environ 70% depuis le début du confinement occasionné par le coronavirus (Covid-19) fin mars, en grande partie à cause des frais de transport aérien élevés, selon les exportateurs et les responsables.

En Inde, la période mars-mai est la saison de pointe pour l’exportation de fruits et légumes. Un responsable de l’Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés (APEDA) a déclaré que, d’une moyenne de 400.000 tonnes par mois l’année précédente, les exportations de fruits et légumes sont tombées à 120.000 tonnes par mois maintenant.

“Nous avons vu une baisse de 70% de nos activités depuis le confinement. C’est une période difficile pour les exportateurs et seulement lorsque les vols reprendront, la situation s’améliorera.” a déclaré, un exportateur basé à Mumbai. “Nous recevons un certain nombre de requêtes de nouveaux marchés en Russie, à Singapour et en Indonésie mais les frais de transport élevés dissuadent de s’aventurer sur ces marchés.” En effet, les compagnies aériennes ont augmenté leurs frais de transport jusqu’à 166%.