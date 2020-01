Partager

La Tunisie observe une dégradation de toutes ses filières agricoles

L’heure est grave pour l’agriculture tunisienne. En effet, le pays ne cesse d’observer en vain une dégradation assez spectaculaire de la plupart de ses filières agricoles.

Ainsi, face à cette situation, l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a fait part de sa préoccupation à l’égard de la situation “catastrophique” de toutes les filières agricoles. Ceci s’observe dans les filières les plus importantes de la Tunisie que sont celles de l’huile d’olive, des céréales, des légumes, du lait et dérivés, de la viande rouge, des volailles entre autres.

Selon l’organisation agricole, c’est le gouvernement actuel, le responsable de cette détérioration dramatique de ces filières. Ainsi, elle a appelé à hâter la formation d’un “gouvernement fort, compétent, intègre et doté d’une vision prospective pour sauver l’économie tunisienne et maintenir la paix sociale”.