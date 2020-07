Les plantes aromatiques et médicinales : Une filière en pleine expansion au Maroc

La filière des plantes aromatiques et médicinales a montré une certaine résilience face à la sécheresse.

La flore aromatique et médicinale marocaine est remarquable par sa richesse, sa diversité et sa valeur socio-économique. Le Maroc dispose d’un important patrimoine en plantes médicinales et aromatiques (PAM) dont l’endémisme est marqué. Ainsi, si la sécheresse a impacté la production agricole notamment celle des céréales, la branche des PAM a su maintenir le cap, avec une production avoisinant les 33.000 tonnes.

«La quasi-totalité des exploitations sont de petites tailles avec moins d’un hectare et font appel à l’irrigation. Elles sont soigneusement entretenues, ce qui leur a permis de résister à la sécheresse et de générer une bonne productivité», indique à Finances News Hebdo, Mohamed Rafiki, consultant en génie rural.

«Ce genre de filières procure des revenus alternatifs aux communautés locales, surtout dans les régions enclavées où la pauvreté est dominante. Des produits comme le safran, la rose, le jasmin, la verveine, la menthe ou le géranium sont très demandés aussi bien par le marché national qu’à l’export, engendrant des marges bénéficiaires encourageantes», ajoute t-il.

Grace à la stabilité de la production de plantes aromatiques et médicinales, le Maroc a maintenu sa place de 12ème exportateur mondial et brigue à améliorer sa position dans le classement. A l’instar de plusieurs filières agricoles, ces filières de niche ont été très peu impactées à l’export, surtout pour les produits destinés à la parfumerie et à la cosmétique, fortement sollicités par des multinationales ou des marques de renom.