L'huile d'argan du Maroc est promise à un bel avenir.

L’innovation technologique dans le processus de production de l’huile d’argan au Maroc a joué un rôle important.

La taille du marché de l’huile d’argan au Maroc a été estimée à 70,3 millions dollars en 2018 et devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,7% au cours de la période 2019-2026, malgré la crise du nouveau coronavirus (Covid-19), selon une récente étude de Trusted Business Insights.

L’augmentation des préférences des consommateurs pour les ingrédients naturels dans les produits de traitement capillaire et de soin de la peau devrait stimuler le marché. Les fabricants de produits de soins personnels et cosmétiques favoriseraient l’utilisation d’huile d’argan pour la peau et les cheveux. Ainsi, ces initiatives devraient dynamiser la demande globale d’huile d’argan du Maroc dans le segment des applications cosmétiques, d’après l’étude. En outre, la demande mondiale de produits connaît une augmentation de l’application alimentaire en raison d’un changement de préférence des consommateurs vers un mode de vie sain du fait du coronavirus.

L’innovation technologique dans le processus de production au Maroc a joué un rôle important car elle a remplacé le processus d’extraction manuelle par des machines. Cela a conduit à une hausse de la production de l’huile en moins de temps. La modification de la quantité de composants biochimiques par le biais de divers processus d’extraction devrait jouer un rôle important dans les années à venir.

L’augmentation de l’utilisation de l’huile d’argan biologique comme ingrédient actif et comme produit propre pour les cosmétiques devrait également alimenter la demande du marché.