Huile d’argan: Une nouvelle méthode pour reconnaître la vraie

Partager

tweet



Une nouvelle méthode analytique permet désormais de distinguer l‘huile d’argan frelatée.



Des chercheurs de l’Institut Quadram en collaboration avec le Centre National de l’Energie des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN) de Rabat ont développé une nouvelle façon de tester l’authenticité de l’huile d’argan. Avec la demande croissante, cette nouvelle méthode peut aider à protéger les consommateurs contre la fraude et à soutenir les producteurs marocains et les fournisseurs honnêtes.

En utilisant une machine RMN de paillasse développée à cet effet, la méthode peut rechercher la qualité et l’authenticité, en détectant quand l’huile d’argan a été mélangée avec des alternatives moins chères. Ainsi, à l’issue du test, un écran de 28 produits disponibles dans le commerce étiquetés comme 100% d’huile d’argan a trouvé quatre qui n’étaient pas de l’argan pur, indiquant fortement une falsification avec d’autres huiles.

La méthode utilise un spectromètre RMN de paillasse pour mesurer le profil de différents acides gras mono-insaturés (MUFA), poly-insaturés (PUFA) et acides gras saturés (SFA).

Le test ne prend que cinq minutes et ne nécessite aucune préparation d’échantillon ni solvant. Il n’a pas besoin de s’effectuer dans un laboratoire. Par ailleurs, il ne nécessite aucune expertise particulière pour le réaliser, ce qui le rend approprié pour les tests in situ. En effet, il fournit une décision claire et fournit des informations avec une exactitude et une précision adaptées à l’étiquetage des aliments de «valeur typique».

Le Conseil de recherche en biotechnologie et sciences biologiques (BBSRC), qui fait partie de l’UKRI, avec le soutien d’Oxford Instruments et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a financé ladite recherche.