Agadir : Le département de l’agriculture projette la régénération de 378 ha d’arganiers

L’ANDZOA a alloué 48,3 millions de DH pour un projet de plantation et d’entretien arboricole d’arganiers.

Un projet d’envergure de régénération d’arganiers sur une superficie de 378 hectares attend la région d’Agadir. L’opération, qui fait l’objet d’un appel d’offres, concernera 4 communes de la région : Amskroud (116 ha), Aziar (112ha), Tamri (100 ha) et Tikki (50 ha).

Le Royaume est sur un projet global de plantation de 10.000 ha d’arganier sur une période de 6 ans, pour un investissement de 49,2 millions de dollars, cofinancé par le Fonds Vert pour le Climat. En effet, l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) œuvre pour le projet de réalisation des travaux de plantation et d’entretien arboricole d’arganiers et de plantes aromatiques et médicinales (PAM).

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Développement de l’arganiculture en environnement dégradé (DARED). Ce dernier concerne les périmètres situés dans trois provinces et prévoit la plantation et l’entretien arboricole d’arganiers et de câpriers en intercalaire sur une superficie de 700 ha dans la province d’Essaouira, 60 ha pour Sidi Ifni et 710 ha pour Tiznit répartis en deux lots.

La réserve de biosphère de l’arganeraie au Maroc couvre une superficie d’environ 2,5 millions d’hectares (toutes essences forestières confondues) et l’arganier y occupe la part la plus importante avec une superficie de 830.000 hectares.