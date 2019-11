Partager

tweet



Agriculture urbaine : le dispositif est lancé à Tiznit.

L’agriculture urbaine, déjà utilisée par environ 700 millions de citadins, est une solution proposée et recommandée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans le but de répondre aux défis de l’urbanisation et de la périurbanisation.

C’est ainsi que le Maroc toujours dans le but de promouvoir et de développer son agriculture a lancé le dispositif dans la ville de Tiznit qui a à l’heure actuelle une palmeraie appelée “targa“, pleinement intégrée depuis 2009 dans le périmètre urbain de la commune. Il faut savoir que la palmeraie avec sa superficie totale de 70 ha, présente un patrimoine écologique et agricole historiquement reconnu pour ses nombreux potentiels économiques.

Ainsi, cette étude sur l’agriculture urbaine à Tiznit sera l’occasion de replacer le périmètre irrigué de Targa comme partie intégrante d’une agglomération de taille moyenne, en forte croissance démographique, qui subit des pressions d’urbanisation. Elle se donne pour objectif de participer à la croissance et au rehaussement d’investissements producteurs et créateurs d’emploi dans le domaine agricole, de maîtriser l’étalement urbain, de rééquilibrer le lien entre la ville et sa périphérie rurale, et de mettre en valeur le patrimoine foncier comme une ressource précieuse qu’il convient d’utiliser le plus efficacement possible.