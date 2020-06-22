كومادير تعبر عن دعمها القوي لمجهودات وزارة الفلاحة في عصرنة أسواق الماشية

Partager

tweet



كومادير تعبر عن دعمها القوي لمجهودات وزارة الفلاحة في عصرنة أسواق الماشية

الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) وبشراكة وثيقة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية تدشن أسواقا جديدة ونموذجية للمواشي، تماشيا مع أهداف استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030

إن تدشين سوق المواشي النموذجي بإقليم آزرو جاء كثمرة للتعاون القائم بين كومادير ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -قطاع الفلاحة- والسلطات الإقليمية التابعة لولاية فاس – مكناس

ويحترم هذا السوق جميع المعايير الصحية الموضوعة من طرف السلطات المختصة، كما أنه يتوفر على جميع المرافق التي تمكن الكسابة من تسويق ماشيتهم في أحسن الظروف مع تفادي الوسطاء، مما يضفي الشفافية المرجوة على الأثمان ومما يوفر هامش ربح معقول لمربي الماشية. وبذلك يمثل هذا السوق النموذجي قطيعة مع الأسواق القديمة التي تتسم بالعشوائية وانعدام التجهيزات الأساسية والظروف الصحية

:ومن بين مميزات هذه الأسواق

كونها مسيجة ومزودة بالكهرباء والماء الصالح للشرب-

توفرها على ممرات محددة ومرئية، مما يتيح الحركة في اتجاه واحد مع ضمان التباعد الاجتماعي-

مجهزة بمربعات فردية ذات حواجز :الأبقار والخرفان والماعز-

مجهزة بمراحيض ونقط ماء عند مدخل ومخرج السوق-

لا يسمح بولوج السوق إلا للمواشي المحددة والحاملة للترقيم-

وضع سجل لتقييد عمليات دخول وخروج وبيع وشراء المواشي مما يضمن آلية للتتبع-

مجهزة بميزان عند مدخل السوق لتمكين الكسابة من بيع ماشيتهم بالكيلوغرام عوض الرأس-

كما يتوفر السوق على دليل للإجراءات الواجب اتباعها، يمكن الجهة الموكول إليها إدارة السوق من احترام جميع الإجراءات الصحية والتنظيمية

:وأخيرا يعبر جميع رؤساء الجمعيات الفلاحية البيمهنية الأعضاء في كومادير عن تعبئتهم المستمرة من أجل

تحسيس وإشراك جميع الأطراف الفاعلة بأهمية عصرنة أسواق الماشية-

تعميم هذه التجربة (سوق آزرو) على جميع جهات المملكة مع البحث عن موارد التمويل سواء لدى وزارة الفلاحة أو وزارة الداخلية والمجالس الجهوية والإقليمية والجماعات المحلية