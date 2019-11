Inauguration du nouveau siège de la COMADER

Partager

tweet



Inauguration du nouveau siège de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural.

Conscient « des efforts déployés par la COMADER pour le développement de l’agriculture nationale et sa coopération permanente avec le ministère de l’agriculture dans la mise en oeuvre des plans sectoriels, en plus du rôle central et important qu’elle joue dans la défense des intérêts de l’agriculture nationale au niveau international », le Maroc n’a pas attendu longtemps pour ouvrir un nouveau siège pour la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER).

L’inauguration s’est tenue ce mercredi 20 Novembre en présence de Aziz Akhannouch, qui a manifesté son immense joie face à l’ouverture de ce nouveau site qui prouve encore une fois les efforts de développement du secteur agricole du Maroc. Le ministre a aussi profité de l’occasion pour saluer l’implication et les efforts considérables dont le président sortant de la COMADER, Ahmed Ouayach, a fait preuve, tout au long de son mandat.