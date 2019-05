Maroc/Grande Bretagne : Aspiration à une coopération accrue en agriculture et pêche

Partager

Les échanges commerciaux globaux entre le Maroc et le Royaume Uni ont dépassé les 16 milliards de DH par an en moyenne entre 2016 et 2018.

Le ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a reçu, jeudi à Rabat, le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, en visite officielle au Maroc.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont exprimé la volonté de poursuivre les efforts pour développer davantage la coopération et les relations économiques entre le Maroc et le Royaume Uni dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, indique le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

MM. Akhannouch et Fox ont saisi cette occasion pour discuter également des relations commerciales entre Rabat et Londres et d’identifier les différents axes de coopération pouvant être renforcés à court et moyen termes entre les deux pays dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, ajoute le ministère dans un communiqué.

De même, les deux responsables se sont félicité de la qualité des relations qui lient les deux pays et ont fait le point sur le devenir des relations économiques et commerciales pour les volets agriculture et pêche selon les négociations du Brexit ainsi que le projet d’accord commercial bilatéral dans le cadre de l’accord d’association Maroc-UE.

Dans le domaine de la pêche, le Royaume-Uni est le 13ème client des produits de la pêche marocains en 2018 (10ème en 2017) et représente 1,4% des exportations marocaines.