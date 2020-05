Fraises : Le Maroc dans le top 12 des principaux pays producteurs

Partager

tweet



En 2019, le Maroc a produit une récolte record de près de 200.000 tonnes de fraises.

La filière des fruits rouges (fraises, framboises, myrtilles,…) occupe une place importante au nord du Maroc, dont les périmètres du Loukkos et du Gharb concentrent 88% de la production nationale. Disposant d’un potentiel énorme, le Maroc a produit au total 143,44 millions de kilos, avec une superficie de 3.276 hectares et un rendement de 4,38 kg/m2, en 2018, selon les dernières données de l’agence statistique de la FAO.



Cette production a valu au Maroc la 11ème place dans le classement des principaux pays producteurs de fraises devançant ainsi, entre autres, l’Allemagne, le Royaume-Uni et même l’Italie, d’après les données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Néanmoins, en 2019, le Maroc a produit une récolte record de plus de près de 200.000 tonnes de fraises, ce qui avancera sûrement sa position dans les statistiques.

Lire aussi : Fraises: Une baisse de la demande à cause du Covid-19 impacte les producteurs

La Chine arrive en tête de liste des plus grands producteurs de fraises au monde avec 2.955,45 millions de kilos. Les États-Unis sont sont le deuxième producteur mondial avec 1.296,27 millions de kilos de fraises produites en 2018. Le Mexique occupe la troisième position mondiale pour la production de ce fruit, avec un volume de 653,64 millions de kilos. La quatrième place est occupée par la Turquie avec 440,97 millions de kilos. L’Égypte occupe la cinquième position avec 362,64 millions de kilos. La production de ce produit agricole en l’Espagne (6ème) a atteint 344,68 millions de kilos.