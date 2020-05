Égypte: Les exportations de fruits et légumes atteignent 2,5M tonnes

Égypte: les exportations de fruits et légumes atteignent près de 2,5 millions de tonnes

Le ministère égyptien de l’Agriculture continue l’exportation des fruits et légumes.



Le week-end dernier, le chef du Département central de la quarantaine agricole du ministère égyptien de l’Agriculture, Ahmed al-Attar, a déclaré que les exportations de légumes et de fruits avaient augmenté pour atteindre 1.770.000 tonnes depuis le début de 2020.

Il a ajouté que les exportations d’agrumes se classaient au premier rang, tandis que les pommes de terre se classaient au deuxième rang et les oignons au troisième rang, expliquant que l’Égypte avait réussi un succès écrasant dans l’exportation d’oranges malgré la concurrence intense avec l’Espagne, selon ce dernier.

Il a révélé que le ministère de l’Agriculture a pu ouvrir quatre nouveaux marchés internationaux pour la première fois depuis début janvier malgré l’éclosion du coronavirus et la difficulté d’ouvrir de nouveaux marchés, dont un nouveau marché de dattes en Australie, un marché d’oranges en Nouvelle-Zélande, un marché d’agrumes au Brésil et un marché de pommes de terre à Maurice.

Le ministère de l’Agriculture, représenté par l’Administration centrale de la quarantaine agricole, continue de se développer sur de nouveaux marchés dans le cadre des efforts pour augmenter les exportations agricoles notamment de fruits et légumes en suivant les normes internationales de qualité des exportations, et d’appliquer des systèmes de traçabilité des exportations aux stades de l’agriculture, de la production, emballage et exportation.

Freshplaza