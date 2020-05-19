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توت الأرض : المغرب في الرتبة11ضمن قائمة الدول الأكثرإنتاجا

يولي المغرب أهمية كبيرة لقطاع الفواكه الحمراء، الذي يعدّ محرّكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، خاصة في المواقع التي تتركز فيها هذه الزراعة و التي تقع في نواحي العرائش، تليها اللوكوس ثم سوس ماسة

تفيد بيانات منظمة الأغذية والزراعة أن الإنتاج السنوي من الفراولة في المغرب في سنة 2018 يقدربنحو 143 ألف طن، بمساحة إجمالية مخصصة لهذه الزراعة تقدرب 3276 هكتار، و مردودية للمتر المربع تقدرب4,38 كيلوغرام.

و قد أدى إنتاج نفس الموسم الفلاحي إلى احتلال المغرب على الرتبة الحادية عشر في ترتيب أهم الدول المنتجة للفراولة ، متفوقا على ألمانيا والمملكة المتحدة وحتى إيطاليا. و في عام 2019 ، أنتج المغرب محصولًا قياسيًا بأكثر من 200.000 طن من الفراولة ، مما سيؤدي بالتأكيد إلى تعزيز موقعه في الإحصاءات.

تتصدر الصين قائمة أكبر منتجي الفراولة في العالم بـ 2955,45 مليون كيلوغرام متفوقة على الولايات المتحدة التي هي ثاني أكبر منتج في العالم ب 1296,27 مليون كيلوغرام في عام 2018. ثم تحتل المكسيك المركز الثالث ، بحجم 653.64 مليون كيلوغرام. فيما تحتل تركيا المركز الرابع ب 440.97 مليون كيلوجرام. مصر في المركز الخامس ب 362.64 مليون كيلوجرام. و بلغ إنتاج هذا المنتج الزراعي في إسبانيا (6) 344.68 مليون كيلوجرام.