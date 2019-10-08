POULTRY AFRICAمشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب للمرة الثانية في معرض

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مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب للمرة الثانية في معرض

POULTRY AFRICA

POULTRY AFRICA تشارك الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب للمرة الثانية في معرض

من 2 إلى 3 أكتوبر 2019 بكيغالي برواندا، وتحضر فيه عبر رواق ووفد مهم يتكون من ممثلي قطاع الدواجن بالمغرب بجميع سلاسله ومن مدير قطب الدواجن للتكوين والبحث التطبيقي

وتندرج هذه المشاركة في إطار استراتيجية تنمية صادرات منتوجات الدواجن أو مشاريع الاستثمارات المشتركة، وكذا في سياق استمرارية البعثات المهنية التي استهلتها الفيدرالية على مستوى دول غانا والطوغو والبنين

وتهدف هذه المشاركة كذلك إلى تقاسم وتبادل خبرة الفيدرالية في مجال التكوين المهني في قطاع الدواجن من خلال قطب الدواجن للتكوين والبحث التطبيقي الذي شيدته وزارة الفلاحة الذي يستقبل دوريا المهنيين في قطاع الدواجن الأفارقة وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون جنوب-جنوب وكذا مواكبة سلاسل الدواجن في إفريقيا

ويومه الأربعاء 2 أكتوبر، قام معالي سفير المملكة المغربية بكيغالي، السيد يوسف عِماني، ووزيرة الفلاحة والثروة الحيوانية الرواندية، السيدة جيرالدين موكيشيمانا ، بزيارة جناح الفيدرالية والتقيا بجميع أعضاء الوفد. وفي الوقت نفسه، ترأس السيد السفير والسيدة الوزيرة حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع وجمعية صناعة الدواجن الرواندية والتي تتمحور حول تطوير قطاع الدواجن في رواندا والمغرب والتكوين في هذا المجال

وفي صبيحة يوم الخميس 3 أكتوبر، وبحضور سعادة سفير المغرب بكيغالي، عقد ممثلو الفيدرالية والهيئة الوطنية للبياطرة بالمغرب والجمعية المغربية لأمراض الدواجن اجتماع عمل مع السيدة وزيرة الفلاحة والثروة الحيوانية الرواندية، والذي تركز بالأساس على آليات تفعيل مذكرة التفاهم السالفة الذكر وتقديم برامج الوقاية من الأمراض الجاري بها العمل في المغرب، وكذا تدارس أوجه التعاون خصوصا في مجالي الصحة الحيوانية والتكوين

ويجدر بالذكر أنه، خلال سنة 2018، سجلت صادرات المغرب من منتوجات الدواجن إلى دول إفريقيا الغربية

حوالي800 طن من الأعلاف المركبة ؛

حوالي44 ألف كتكوت اليوم الواحد صنف اللحم ؛

.حوالي30 مليون وحدة من بيض التفقيس صنف اللحم