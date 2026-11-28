Sans assez de froid en hiver, pommiers et cerisiers fleurissent mal. Ce besoin se mesure en heures de froid. Une étude marocaine publiée en 2026 l'a chiffré pour plusieurs variétés du Moyen Atlas.

Un pommier d’Azrou ne fleurit bien au printemps que s’il a eu assez froid pendant l’hiver. Ce froid se compte en heures de froid. Une équipe de l’Université Sultan Moulay Slimane, de l’ENA de Meknès et de l’INRA l’a mesuré pour plusieurs variétés du Moyen Atlas (Plant Science Today, janvier 2026).

Définition

En automne, les bourgeons des arbres fruitiers à feuilles caduques, comme le pommier ou le cerisier, entrent en dormance. Pour en sortir et fleurir normalement, chaque variété doit accumuler une quantité de froid qui lui est propre : c’est son besoin en froid. Le modèle le plus simple, celui de l’étude marocaine, compte les heures passées entre 0 et 7 °C : ce sont les heures de froid. Des modèles plus fins s’expriment en unités de froid (modèle Utah) ou en portions de froid (modèle dynamique). Une fois ce besoin couvert, l’arbre a encore besoin de chaleur pour débourrer et fleurir.

Exemple au Maroc

Entre 2020 et 2023, les chercheurs ont suivi deux variétés de pommier à Azrou (1 406 m d’altitude) et dix variétés de cerisier à Azrou et à Imouzzer-Kandar. En moyenne, la Gala demande 986 heures de froid, la Top Red 1 025. Chez le cerisier, les besoins vont de 662 heures pour Bigarreau à 929 heures pour Moreau. À Imouzzer-Kandar, Lapins se contente de 669 heures quand Summit en réclame 903. Le froid accumulé de décembre à février a été le principal moteur de la sortie de dormance. Imouzzer, plus doux, risque d’en accumuler moins les années chaudes.

Pourquoi c’est important

Un arbre qui manque de froid sort de dormance en retard ou de façon irrégulière. La floraison s’étale, une partie des boutons floraux n’éclot pas et la nouaison baisse. L’étude marocaine l’a constaté dans ses vergers. Le cerisier s’y est montré plus sensible que le pommier aux écarts de température d’un hiver à l’autre.

Or l’hiver marocain se réchauffe. Selon une étude méditerranéenne publiée en 2022 et conduite par Eduardo Fernández, le Maroc a perdu une vingtaine de portions de froid hivernal entre 1975 et 2019. À Meknès, les experts interrogés par ces chercheurs observent que le froid commence à s’accumuler fin novembre au lieu de début novembre, avec des débourrements et des floraisons irréguliers sur certaines variétés de pommier.

« La hausse des températures dans la région méditerranéenne menace les arbres fruitiers à forts besoins en froid, comme le cerisier et le pommier, en réduisant l’accumulation de froid hivernal, en modifiant leur phénologie et en accentuant l’irrégularité de la production. » (traduit de l’anglais) Halima Hajjioui, première autrice, Université Sultan Moulay Slimane (Béni Mellal), avec des chercheurs de l’ENA de Meknès et de l’INRA — Plant Science Today, 29 janvier 2026

Sous un réchauffement modéré, la même étude de 2022 projette d’ici 2050 une nouvelle baisse de l’ordre de 20 portions de froid sur le littoral marocain. Le besoin en froid devient donc un critère de choix variétal dès la plantation : une variété exigeante installée dans une zone douce fleurira mal les hivers chauds.

Termes liés

Dormance (endodormance) : repos hivernal du bourgeon, levé par le froid.

: repos hivernal du bourgeon, levé par le froid. Portion de froid : unité du modèle dynamique. Les cerisiers suivis dans le Moyen Atlas en demandent de 27 à 57 selon la variété.

: unité du modèle dynamique. Les cerisiers suivis dans le Moyen Atlas en demandent de 27 à 57 selon la variété. Besoin en chaleur : chaleur nécessaire après la dormance pour fleurir, exprimée en degrés-heures de croissance.

: chaleur nécessaire après la dormance pour fleurir, exprimée en degrés-heures de croissance. Débourrement : ouverture des bourgeons au printemps.

: ouverture des bourgeons au printemps. Nouaison : passage de la fleur au jeune fruit.

Sources (2) Hajjioui H., Kodad O. et al., « Adaptation of sweet cherry and apple phenology to temperature variability in Moroccan orchards using forcing tests and chill models », Plant Science Today, vol. 13, n° 1, 29 janvier 2026 : horizonepublishing.com

Fernández E., Mojahid H. et al., « Climate change impacts on winter chill in Mediterranean temperate fruit orchards », Regional Environmental Change, vol. 23, article 7, publié en ligne le 10 décembre 2022 : link.springer.com