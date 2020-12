Aperçu du marché mondial de l’orange

Partager

La forte demande d’orange s’est peu à peu calmée durant ces derniers temps.

Pendant le confinement de mars, la demande d’orange a monté en flèche; quelque chose dont tout l’hémisphère sud a bénéficié. Vers la fin de l’année, le marché en Europe et en Amérique du Nord s’est stabilisé et la demande n’est plus aussi élevée qu’il y a quelques mois. Ce ralentissement a été une source de déception en Espagne, où ils prévoyaient initialement que la forte demande se maintiendrait.

En Amérique du Nord, de nombreux grossistes font preuve de prudence lorsqu’ils achètent en raison de l’incertitude du marché. La vente d’oranges en Chine ne se porte pas non plus très bien. La demande a diminué et cela a provoqué une baisse des prix.

Espagne: les très bonnes prévisions pour la campagne ne sont pas remplies, pour l’instant

La production d’Orange en Espagne devrait rester stable (-1%) sur cette saison 2020/2021, même si cela variera en fonction de la zone de production. Dans la Communauté valencienne, la production devrait être de 8 à 10% supérieure à celle de l’année dernière, tandis qu’en Andalousie, dans la Vega del Guadalquivir, il y a une production similaire d’oranges précoces, et on s’attend à ce que celle de les variétés tardives diminuent d’environ 10% par rapport à l’année dernière.

Selon diverses sources du secteur espagnol, la saison des agrumes ne répond pas aux attentes fixées après la fin de la campagne précédente, alors que la demande était très élevée, l’offre limitée et les prix élevés. “Cet été, de nombreuses entreprises espagnoles ont commencé à acheter le produit à la source plus tôt que d’habitude, espérant qu’il y aurait une forte demande d’agrumes en raison de l’effet coronavirus”, explique un marketeur valencien.

«Pour éviter de manquer de produits agricoles, de nombreux exportateurs ont payé des prix élevés pour les fruits sur le terrain, mais la vérité est que le marché n’a pas répondu comme prévu. Il a été très difficile de vendre les fruits à des prix acceptables, compte tenu de ce qui a été payé sur le terrain », ajoute-t-il. Il convient également de noter que les coûts de production et de manutention sont plus élevés en raison de la pandémie de Covid-19.

L’une des raisons pour lesquelles ces prix ne sont pas si élevés est que les fruits sont de petite taille; cependant, les pluies récentes devraient favoriser la croissance de variétés d’oranges tardives, telles que Lane Late ou Valencia Late, qui commenceront à récolter vers février.

Le marché de l’orange semble plus stable que celui de la mandarine, bien qu’avec la haute disponibilité qui existe déjà à l’heure actuelle, tant au niveau national qu’international, il a affecté les prix actuels. “La situation était plutôt bonne jusqu’à fin octobre et début novembre, mais depuis la mi-novembre, les choses sont compliquées car il y a déjà trop d’acteurs sur le marché.

L’Italie a désormais aussi sa propre production, ce qui signifie que ce marché n’est plus accessible. La Turquie, l’Égypte et la Grèce ont également lancé leurs campagnes de manière très “agressive” », déclare un autre exportateur.

Brexit et exportations d’orange

Les prix des oranges sur les marchés européens pourraient s’améliorer d’ici la fin du mois de janvier, car c’est à ce moment que les exportateurs pourront envoyer plus d’oranges hors de l’UE. Cette saison, les exportateurs n’auront pas à faire face aux graves difficultés d’exportation auxquelles ils ont été confrontés la saison dernière en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus, de sorte que les expéditions vers des pays tiers tels que la Chine devraient se redresser, contribuant à équilibrer le l’offre et la demande en Europe. Cependant, les exportateurs espagnols surveillent de près les agrumes égyptiens alors que leurs ventes continuent de croître dans le monde.

En plus de tout cela, il y a aussi la question du Brexit. Dès le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni pourra imposer des tarifs sur les oranges espagnoles, ce qui fait peur aux agriculteurs espagnols vis à vis de la concurrence entre l’Espagne et les pays de l’hémisphère nord dont le Maroc, l’Égypte et la Turquie) et ceux de la contre-saison (Afrique du Sud). Le Royaume-Uni est le troisième marché des agrumes espagnols, après l’Allemagne et la France.

Pays-Bas: offre limitée de grandes tailles

Selon un importateur néerlandais, la demande d’oranges est actuellement bonne; cependant, les ventes d’oranges pour le jus ont ralenti en raison de la fermeture du secteur de la restauration. Malgré cela, la vente d’oranges pour la consommation fraîche est en plein essor. Il y a encore de la production étrangère sur les étagères et cela freine un peu la demande de salustianes espagnoles. Probablement une question de prix, car les Salustianas espagnoles atteignent facilement 11, 12 ou 13 euros. De plus, l’offre de grandes tailles est limitée.

Belgique: demande stable du marché pour les oranges

Selon un négociant belge, la saison des agrumes se déroule bien. Il y a une offre abondante cette année, car le temps était bon pendant la saison de croissance espagnole; par conséquent, le commerçant s’attend à ce que l’offre soit suffisante cette année pour répondre à la demande. La qualité des agrumes espagnols est également bonne. Les premiers Salustianas sont arrivés et la qualité est satisfaisante. En outre, la saison de Cara Cara en Sicile a également commencé. La demande d’oranges est actuellement à un niveau normal. Il n’est plus aussi élevé que lors du premier confinement, mais il reste beaucoup plus stable.

Allemagne: le froid favorise la vente d’oranges

Sur le marché allemand, les Navelinas espagnols maintiennent une position dominante. Les Navels italiens sont également de plus en plus présents, tout comme les Navelinas portugais et Newhall. Les Navelinas grecs et turcs sont principalement commercialisés pour compléter l’offre. Les produits sud-africains sont également présents.

L’arrivée soudaine de la météo hivernale est très favorable aux ventes d’agrumes. L’offre et la demande sont équilibrées dans tous les domaines. La saison des oranges sanguines vient de commencer avec les premiers Taroccos d’Italie et les premiers Cara Caras d’Espagne, désormais disponibles sur les marchés de gros allemands.

À long terme, la domination de l’Espagne en tant que premier fournisseur d’oranges ne fait que se renforcer. Ces dernières années, le volume annuel des exportations vers l’Allemagne a fluctué autour de 370 000 tonnes, avec un pic en 2015 (401 714 tonnes). L’Afrique du Sud semble avoir dépassé l’Italie dans la bataille pour la deuxième place (à 33424 tonnes, contre 26340 tonnes en 2019). En plus de cela, seule la Grèce, avec un volume total d’exportation de 13701 tonnes en 2019, joue encore un rôle important. Les autres pays avec des ventes plus sporadiques sont la France, le Portugal, l’Égypte, la Turquie, le Maroc et le Zimbabwe.

France: une demande d’orange plus faible que lors du premier confinement

L’Espagne et le Portugal sont présents sur le marché français. La saison a commencé il y a quelques semaines. Concernant la production portugaise, les volumes sont raisonnablement bons, mais les tailles des fruits sont inférieures à celles de l’an dernier. Dans tous les cas, la qualité est très bonne. La consommation en France est à un niveau assez normal, bien inférieur à celui du premier mois de blocage en mars.

Italie: les ventes sont bonnes; beaucoup d’oranges sanguines sur le marché

La saison des oranges italiennes a commencé en novembre avec des oranges douces régulières. Dans la plupart des régions italiennes, la campagne en cours a été marquée par une prédominance des petites tailles, ce qui a fait baisser les prix.

L’offre d’oranges sanguines siciliennes (variétés Tarocco Nucellare, Moro, Tarocco Ippolito, Sciara, Meli et TDV) est abondante. Réaliser de bonnes ventes cette saison dépendra de nombreux facteurs: la qualité de la production (qui est bonne cette année), les conditions météorologiques et la dynamique du marché. L’industrie de transformation sera disponible pour absorber le surplus de petits fruits. Actuellement, le prix d’origine des oranges sanguines, selon la taille, varie entre 0,35 et 0,60 euros le kilo, tandis que les prix des oranges normales restent stables entre 0,30 et 0,35 euros le kilo.

Des oranges de taille petite à moyenne sont également disponibles dans les Pouilles, rapporte un commerçant de Massafra à Tarente. “Les prix sont plus élevés que ceux des clémentines, avec environ 0,20 euro le kilo. Les tailles 6 et 4 sont parmi les plus demandées. La campagne 2020/21 n’a pas encore complètement démarré, mais les ventes, bien que limités, ils vont bien. ”

Égypte: les exportations d’orange sont importantes



Les exportations égyptiennes vers l’Union européenne devraient augmenter, en grande partie en raison de l’augmentation prévue de la demande d’agrumes. Les marchés d’exportation des oranges égyptiennes resteront les mêmes que les années précédentes. Les exportations vont généralement d’abord vers les pays arabes, puis vers la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie, et enfin vers l’Union européenne et les pays d’Asie de l’Est. Ils se développent également sur de nouveaux marchés, tels que le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Brésil.

Les trois oranges les plus populaires sont : Navel, Baladi pour la fabrication de jus et Valencia, la «reine des agrumes». Les Égyptiens disent que les Espagnols rencontrent des difficultés cette année et pensent qu’ils ont de nombreuses opportunités pour devenir l’alternative aux oranges espagnoles. Actuellement les prix semblent raisonnables, mais ils devraient augmenter au fur et à mesure que la saison avance. Les exportateurs d’oranges égyptiens pensent que la campagne orange aidera à se remettre de l’impact du coronavirus.

Afrique du Sud: beaucoup plus d’exportations vers l’Europe cette année

La dernière saison de l’orange sud-africaine a été excellente. Cette année, 52,4 millions de cartons (15 kg) d’oranges de Valence ont été emballés. 42% d’entre eux sont allés en Europe (37% en 2019). L’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient ont absorbé 16% supplémentaires.

Les exportations de Navel sont estimées à 26,2 millions de boîtes, contre 22,76 millions la saison précédente. 36% de ces exportations étaient destinées à l’Europe (28% en 2019), 21% supplémentaires au Moyen-Orient et 14% au marché nord-américain. La part des exportations vers l’Asie du Sud-Est est passée de 20% en 2019 à 12% la saison dernière.

États-Unis: Restauration et grossistes réticents à acheter de l’orange



L’offre nationale d’oranges est bonne en ce moment et continue de s’améliorer au fil de la saison. Actuellement, les oranges proviennent principalement de Californie, du Texas et de Floride, avec quelques petits volumes importés du Mexique. Les concurrents chiliens et sud-africains ont déjà disparu du marché, bien qu’ils soient restés présents plus longtemps que d’habitude, jusqu’en octobre.

La demande d’oranges est stable et, à l’heure actuelle, les producteurs californiens se préparent à commencer à emballer pour l’exportation. Cependant, les commerçants ont l’impression que les grossistes et le secteur de la restauration sont réticents à commander. Les prix actuels sont légèrement plus élevés que l’an dernier et sont stables, bien que les coûts de transport sur le marché intérieur aient également augmenté. Ainsi, cela affecte un peu les valeurs FOB.

Les volumes de la Floride entrent actuellement sur le marché de la côte Est. Comme dans l’ouest, les prix sont stables, mais sujets à des hauts et des bas. Par exemple, la demande d’oranges pour le jus a chuté dans le secteur de la vente au détail en raison des mesures anti-coronavirus prises par les magasins. Cependant, la demande devrait augmenter dans les semaines à venir à mesure que des variétés plus populaires, telles que Valence, arriveront également sur le marché.

Chine: demande d’agrumes en baisse pour l’instant

La plupart des oranges importées sur le marché chinois proviennent d’Australie et d’Afrique du Sud, cette dernière occupant une position dominante. Le volume des importations d’oranges australiennes est relativement faible et la qualité et les prix sont plus élevés. Il y a une plus grande offre d’oranges sud-africaines à un prix inférieur, mais elles sont moins populaires sur le marché. La demande d’orange provient principalement de l’industrie alimentaire et des boissons. Il existe également quelques volumes d’oranges américaines, mais ceux-ci ont été réduits en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Une conséquence du coronavirus est que la vente de fruits importés diminue et celle de fruits nationaux augmente. Cependant, la situation générale du marché des agrumes en Chine n’est pas très bonne, donc le prix continue de baisser. Les agrumes chiliens sont récemment entrés sur le marché chinois. Les importations en provenance d’Australie ont été réduites en raison de procédures douanières compliquées et de risques élevés pour les importateurs. Il y a aussi une production nationale de Navels chinois, mais en raison des pluies abondantes, la récolte n’a pas été très bonne cette année dans le sud de la Chine. Le Gannan Navel dans le sud du pays a également été touché.

Australie et Nouvelle-Zélande: tollé autour du système de classement des sodas dans le secteur des agrumes

L’industrie australienne des agrumes est préoccupée par le système proposé de classement nutritionnel par étoiles qui donnerait aux boissons diététiques une note plus élevée que le jus d’orange australien 100% frais, car cela pourrait affecter les ventes de fruits. . Le Forum ministériel australien et néo-zélandais sur la réglementation alimentaire examinera la question et prendra une décision finale en février. Cependant, six ministres des États et territoires australiens et du gouvernement néo-zélandais souhaitent introduire ce système de classification basé sur la teneur en sucre. Citrus Australia s’est dit satisfait que la question soit examinée après s’être opposée à l’opinion de la majorité des ministres.

Les statistiques Hort Innovation montrent qu’au cours de l’année se terminant en juin 2019, l’Australie a produit 528095 tonnes d’une valeur de 398,8 millions de dollars australiens (246,5 millions d’euros). Les exportations ont atteint 188 056 tonnes évaluées à 308,1 millions de dollars (190,3 millions d’euros). 41% de la production totale d’oranges fraîches sont allées à la transformation, principalement à l’industrie du jus.

Selon la dernière édition de Fresh Facts , publiée chaque année par Plant & Food Research et Horticulture New Zealand, en 2019, le pays comptait 183 producteurs d’oranges produisant 13342 tonnes sur 783 hectares. La valeur de la production nationale de la saison 2018/19 était de 18 millions de dollars néo-zélandais (10,5 millions d’euros), avec une valeur d’exportation de 1,7 million de dollars (1 million d’euros) en 2019.