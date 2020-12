Partager

tweet



Le Concours marocain des produits de terroir se poursuit à Agadir dans les prochains jours.

La quatrième édition du Concours marocain des produits du terroir, lancée les 10 et 11 décembre à Meknès, sous l’initiative de l’ADA, se poursuivra les 16, 17 et 18 courant à Agadir.

«Ce rendez-vous biannuel est un formidable moteur contribuant à donner de la visibilité au remarquable effort déployé par les coopératives agricoles des produits du terroir en valorisant leurs connaissances et leur savoir-faire», indique l’agence de développement agricole (ADA), initiatrice de l’événement.

En effet, cette compétition permet aussi de renforcer la compétitivité, la reconnaissance et l’émulation entre producteurs tout en contribuant à la conservation et le développement d’un patrimoine culinaire bien vivant et générateur de richesse pour les petits producteurs marocains.

Lire aussi : Produits de terroir : Plus de 1.600 coopératives et 22.000 petits agriculteurs accompagnés

Par conséquent, l’initiative commence déjà à donner ses fruits puisque les responsables affirment que, suite à l’organisation des trois précédentes éditions, «il fût démontré de manière palpable que la mise en place de ce concours est un mode efficace et efficient pour améliorer la valeur ajoutée tout en encourageant la démarche qualité adoptée par les producteurs marocains», indique la même source.

Cette quatrième édition mettra en compétition plus de 700 produits du terroir provenant de toutes les régions du Royaume, ainsi, toute la richesse du terroir marocain sera représentée par différents produits notamment pour l’argan, amlou, les miels, l’huile d’olive, les olives, les confitures, le couscous, les fromages, les dattes, les amandes, les noix, les figues séchées, les piments, les jus et les vinaigres ainsi qu’une multitude d’autres produits dont les meilleurs leur seront décernés les premiers prix.