Julia TATIN: “Accompagner les agriculteurs tout au long du projet”

Julia TATIN: “Un accompagnement individualisé en formation et consulting pour chaque projet agricole”.

Après 13 années passées au sein d’une entreprise agricole familiale d’Agadir, d’une superficie de 50 ha et rachetée par un géant de la grande distribution pour en faire un groupe international de 600 ha en maraichage. Julia TATIN a voulu mettre à profit son expérience terrain et sa formation en agro-développement international, enrichie de deux dernières années d’un Executive Mastère Gestion Financière HEC Paris, pour s’orienter vers une activité de conseil au service des PME / PMI marocaines et des investisseurs étrangers désireux s’implanter au Maroc.

Pour Julia TATIN il s’agit avant tout « Un nouveau défi, plus personnel, qui me correspond mieux ».

Pouvez-vous nous présenter AgriConsultants ?

Julia TATIN: AgriConsultants est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement de projets agricoles et agro-industriels à travers une équipe de consultants pluridisciplinaires.

Nous accompagnons en amont les porteurs de projets qui souhaitent investir dans l’agriculture. L’idée est de les aider depuis la conception jusqu’à la mise en place de leurs projets par un accompagnement individualisé tout au long de la durée de vie de leur projet.

En parallèle nous avons développé toute une offre de formations (AgriFormations.ma) pour répondre à des problématiques ciblées, car l’accompagnement est la clé de la réussite d’un projet quel qu’il soit. Les consultants sont pour la plupart des cadres supérieurs ou dirigeants de grandes entreprises dans le domaine agricole et des professionnels spécialistes de la production.

Nous sommes convaincus que notre concept d’accompagnement des projets dès leur origine et l’offre de formations dédiées au management et aux opérationnels représentent des clés de succès pour tout porteur de projet.

Quels sont les domaines d’expertises d’AgriConsultants ?

Julia TATIN: Comme nous sommes une équipe de consultants pluridisciplinaires, notre force est justement de pouvoir proposer un maximum de compétences au service du porteur de projet. Plus particulièrement, nous sommes capables d’intervenir depuis l’étude de faisabilité – définition et déploiement de la stratégie et des KPI – en passant par l’aide au management des équipes sur fermes jusqu’au top management.

Sur le volet technique, nous accompagnons par exemple la certification à l’export, la traçabilité … donc toutes formations spécifiques sur des thématiques précises et même spécifiques à chaque entreprise. Notre catalogue de formations en ligne comprend plus d’une centaine de formations à la carte.

Notre atout supplémentaire qui est à souligner, consiste à nous appuyer sur les nouvelles technologies. L’informatique est omniprésente dans tous les secteurs d’activité et l’agriculture met parfois du temps à s’aligner sur cet axe. Nous mettons les nouvelles technologies au cœur de notre stratégie ce qui nous permet d’être beaucoup plus efficaces et pertinents dans notre accompagnement technique et économique. Nous avons différents partenariats avec des leaders mondiaux, ce qui nous permet de rendre chaque porteur de projet plus efficace avec les meilleurs outils qui soient sans que le coût ne soit exorbitant car mutualisé sur un certain nombre d’entreprises.

Quelle est la demande actuellement en accompagnement, voir en formation de projets agricoles ?

Julia TATIN: La demande est importante en ce qui concerne l’accompagnement. Les grands groupes structurés sont demandeurs de consultants externes pour leur permettre de réussir la mise en place de nouveaux projets mais aussi pour améliorer des situations existantes. Ensuite il y a une nouvelle catégorie de plus en plus nombreuse d’ailleurs, de porteurs de projets, souvent des investisseurs indépendants, des fonds d’investissement, dont le domaine agricole n’est pas leur cœur de métier et qui ont besoin de s’appuyer sur un partenaire fiable. L’avantage que ces investisseurs voient à collaborer avec nous, est de profiter d’une équipe élargie avec des compétences variées et qui dispose aussi d’un réseau établi.

Sur la partie formations, nous sommes très sollicités. Les entreprises veulent que leurs collaborateurs soient formés et elles investissent fortement à ce niveau. De plus il y a désormais des aides de financement à travers l’OFPPT, qui encourage cette montée en compétences. C’est primordial pour notre agriculture et les groupes quels que soient leur taille y sont très réceptifs.

Quelles sont vos prochaines actualités ?

Julia TATIN: Nous organisons régulièrement des formations d’une journée pour les porteurs de projet, la prochaine formation est prévue le 28 mars 2020. Ce sont des sessions d’une journée en comité restreint avec 10 à 15 personnes maximum. C’est l’occasion d’échanger entre investisseurs, chefs d’entreprise du domaine agricole afin de leur permettre en validant leurs axes de réflexion de concrétiser leurs projets. D’ailleurs, des représentants du Crédit Agricole du Maroc seront présents et détailleront les offres existantes de financement et de subventions. Nous sommes convaincus de l’intérêt de notre offre globale.

Son parcours :

2019

PHASE DE RESTRUCTURATION – TRANSITION du groupe après remaniement de l’actionnariat : accompagnement de la nouvelle direction pour une passation et une restructuration réussies.

2010 à 2018

CA : 25 millions €, 2500 personnes, surface en maraîchage : 600 ha.

Stratégie de l’entreprise :

Participation aux réunions d’investissements et stratégiques, interface avec les intervenants externes (actionnaires, autorités fiscales, institutions financières et administratives, fournisseurs), réalisation des audits éthiques et sociales.

Mise en place des procédures de contrôle interne et vérification de leurs bonnes applications.

Réorganisation et supervision des départements paye et achats.

Réflexion et supervision de la mise en place du progiciel de gestion intégré (compta, achats, RH, qualité, production) et garantir la sécurité informatique de la société.

Suivi de la dimension juridique (tribunal, etc.) et montage des dossiers administratifs (subventions, etc.).

Finance et comptabilité :

Supervision de la comptabilité générale et analytique, clôtures comptables, plans d’investissement, établissement des états financiers, gestion de la trésorerie et des espèces.

Contrôle de gestion :

Etablissement des coûts de revient, budgets, analyse des écarts… et préconisations.

2008 à 2010

Mise en place des normes internationales de qualité (GlobalGap, BRC) et relations clients. Contrôle de gestion (fermes / station de conditionnement) en relation direct avec la direction générale.