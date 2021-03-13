ولبة الإسبانية : انخفاض إنتاج الفواكه الحمراء بنسبة 50 بالمئة

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إنتاج الفواكه الحمراء في ولبة عرف انخفاضا إلى 50٪ مقارنة بالمواسم الفلاحية السابقة

موسم الفواكه الحمراء بمنطقة ولبة ليس بالجيد. في الواقع ،تشير التوقعات إلى انخفاض في الإنتاج بنسبة 50٪ مقارنة بالمواسم السابقة

على الرغم من أن أرقام الإنتاج التي سجلت في دجنبر 2020 كانت جيدة، إلا أن العاصفة فيلومينا والانخفاض الكبير لدرجات الحرارة تسبب في تأخير نمو النباتات وفقدان الإزهار، وفقًا لـ فريشبلازا. وهذا ما أدى إلى إنتاج أقل مما تم الحصول عليه خلال السنوات السابقة في نفس الفترة

بالإضافة إلى هذه المشكلة التي غيرت مجرى الموسم بولبة ، فبعد عاصفة فيلومينا ، عرفت المنطقة عدة أيام طقسا غير مستقر وساعات قليلة من الشمس في حين حاجة النبات إليها. وكانت النتيجة هي استمرار التسويق بجودة جيدة لكن بكميات أقل نظرا لعدم قدرة المصانع عن العمل بكامل طاقتها الاستيعابية. كل هذا بسبب الطقس الغير الملائم

وبذلك ، فإن أرقام الإنتاج أقل بكثير مما كانت عليه في المواسم السابقة (أقل بنسبة 50٪) ،بالإضافة إلى أنه تم تقليص اليد العاملة