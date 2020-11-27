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مكناس : تدريب حول إقامة وتدبير مشاريع بذور المزرعة

agrimaroc agrimaroc 28/11/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

مكناس : تدريب حول إقامة وتدبير مشاريع بذور المزرعة

في إطار مشروع « تعزيز الابتكار ونشر التكنولوجيا من أجل إنتاجية زراعية مستدامة في البلدان العربية »، نظم المعهد الوطني للبحث الزراعي (المركز الجهوي مكناس) بتعاون مع المركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة والشبه الجافة ICARDA،ورشة تدريبية لفائدة الفلاحين والفلاحات في مجال الديناميات الجماعية الخاصة بالتدبير التقني والمالي لمشاريع إنتاج وتسويق بذور المزرعة وذلك يوم 5 نونبر 2020.

أنجزت هذه الورشة التدريبية بتأطير من باحثين من المركز الجهوي للبحث الزراعي بمكناس، المديرية الجهوية للفلاحة فاس-مكناس، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية  بمكناس. واستفاد من هذا التكوين الذي أقيم بمقر المجموعة ذات النفع الاقتصادي وليلي (نزالة بني عمار- مولاي ادريس زرهون) مجموعة من الفلاحات والفلاحين ينتمون إلى تعاونيات ومجموعات ذات النفع الاقتصادي من مناطق مرشوش، نزالة بني عمار وتيسة.

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