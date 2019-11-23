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مخاطر الحشرة القرمزية لنبات الصبار و سبل مكافحتها

ظهرت الحشرة القرمزية أو الكوشني بالمغرب في اواخر سنة 2014. تصيب هذه الحشرة نبات الصبار فقط و هي تتميز بلون أحمر داكن نظرا لافرازها لسائل الكرمن. موطنها الأصلي هو الغابات الاستوائية والشبه إستوائية في أمريكا و المكسيك

التعريف بالحشرة القرمزية

هي عبارة عن حشرة قشرية رخوة على شكل بيضوي، تتوفر ذكورها على أجنحة، بعد تزاوجها مع الاناث تضع هذه الأخيرة البيض الذي يتحول بسرعة الى حوريات دقيقة تفرز مادة شمعية بيضاء على أجسامها لحمايتها من فقدان الماء و الشمس المفرطة

:الأعراض

.تظهر الحشرات القرمزية على نبات الصبار على شكل كومات بيضاء تشبه القطن.تتحرك هذه الحشرات الى حافة لوحة الصبار حيث يمس الريح خيوط الشمع و يحملها الى نبات جديد

.يؤدي تطاير الذكور المجنحة إلى إزعاج الساكنة، إال أنها لا تشكل أي خطر على الانسان أو الحيوان

:الخسائر

تلحق هذه الحشرات خسائر مهمة في الانتاج لكونها تقتات على نبات الصبار حيث تمتص سوائله مما يؤدي إلى جفافه وموته في حالة شدة االاصابة، إلا أن تناول فاكهة نبات الصبار لا يشكل أي ضرر صحي على المستهلك

كيف تحمي صبارك من الحشرة القرمزية ؟

:تعد الطرق الوقائية من الاساليب الناجعة لتفادي انتشار هذه الحشرة والحد من أضرارها وذلك ب

عدم نقل ألواح الصبار لاجل زرعها من المناطق المصابة إلى المناطق السليمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصلحة حماية النباتات؛

عدم استقدام فاكهة الصبار من المناطق المصابة بالحشرة إلى المناطق السليمة؛

منع رعي الاغنام القادمة من المناطق الموبوؤة

استعمال الصناديق البلاستيكية بدل الخشبية لنقل الفاكهة وذل بعد غسلها وتعقيمها

تفادي دخول وانتشار هذه الحشرة عبر وسائل النقل (الشاحنات…) حيث يساهم تردد الشاحنات بين المناطق المصابة والسليمة في خطر انتشار هذه الحشرة؛

أخذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الحشرة وذلك بمعالجة الصبار المصاب أو التخلص منه عن طريق حرقه أو وردمه متى ما ظهرت الاصابة؛

Laissez-passer الحرص و التأكد من خضوع صناديق و وسائل نقل فاكهة الصبار للتعقيم من خلال الادلاء بتصريح

:في حالة ملاحظتك الاحد أعراض الظاهرة يجب عليك

ONSSAالابلاغ الفوري للسلطات المحلية او أحد أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية-

معالجة أو قلع و ردم الصبار الموبوء كلما كانت الاصابة في بدايتها كان القلع أنجع-

تفادي تنقل الأشخاص داخل الحقول المصابة و خارجها-