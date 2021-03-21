Forum Commentaires: Si vous avez travaillé si vous le permettez. Merci -- Une enquête internationale est en cours sur le sujet de la « viande de culture » à des fins de… -- Ferme 6 hiktar orange forar autorisé Ferme 15 hiktar Tt bien située 00212661489611 -- Bonjour, Je m ´ intéressé à la production laitière de toute les vaches pie noire au Maroc Je suis Exportareur… -- Bonjour, c'est pour analyser le sol d'un de terrain agricole se trouvant à Tiflet. Pourriez vous SVP m'indiquer comment faire… -- - Forum: -- Bonjour, C’est quoi le prix des olives et c’est quoi la rentabilité d’un projet … -- Bonjour Aimerais bien me renseigner sur le courage des puits J’ai un terrain de trois hectare… -- Bonjour, Merci et bravo pour le concepteur de ce site. J’envisage de planter 22 hectares d… -- Salam à tous : Nous sommes une société d’édition et d’intégration de logiciel de gestion d… -- Salam, Je suis un MRE qui veut s’installer au Maroc prochainement. Après le Corona j’e… -- Cher Messieurs, Je m’appelle Miriam et je travaille dans le département commercial de la sociét… -- Bonjour, Nous préparons pour bientôt notre retour au Maroc. Quelle est la fourchette habituelle p…
Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية دولية / لماذا تتراجع التجارة العالمية للبندق؟
Pourquoi le commerce mondial des noisettes est-il en baisse
Pourquoi le commerce mondial des noisettes est-il en baisse ?

لماذا تتراجع التجارة العالمية للبندق؟

agrimaroc agrimaroc 21/03/2021 أخبار فلاحية دولية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 10 Vues

لماذا تتراجع التجارة العالمية للبندق؟

انخفضت التجارة العالمية للبندق بنسبة 8 ٪ ، وهو ما يقدر متوسطه  ب144 مليون دولار سنويًا

وفقًا لمحللي ايست فروت ، هناك انخفاض في متوسط ​​السعر العالمي لنواة البندق بنسبة 25 ٪ – من 8.708 دولار / طن في المتوسط ​​للفترة 2013-2015  إلى 6.574 دولار / طن في المتوسط للفترة 2017ـ 2019 . و في نفس الوقت، انخفضت عائدات تصدير البندق بنسبة 12٪ في الفترة ما بين 2017-2019 مقارنة بالفترة 2013-2015

إنتاج وتجارة البندق  مرتبطان  جدا. أكبر منتج  ومصدر للبندق في العالم هي دولة تركيا. تمثل تركيا أكثر من 70٪ من الإنتاج العالمي وحوالي 75٪ من الصادرات العالمية. 25٪ المتبقية  من التجارة بهذا المنتوج الفلاحي تحققها إيطاليا وأذربيجان والولايات المتحدة وشيلي وجورجيا وإيران

في سنة 2020،  انخفض حجم صادرات تركيا من البندق بنسبة 19٪ ،مقارنة بعام 2019، مما أدى إلى انخفاض عائدات تصدير البندق في البلاد بنسبة 11٪. خلال موسم التصدير 2020/2021 (1 شتنبر – 31 دجنبر 2020) ، صدرت تركيا 106.800 طن من البندق بقيمة 732.8 مليون دولار ؛ بينما قامت بشحن 168 ألف طن في 2019/2020 مقابل 1.1 مليار دولار

Tags

Regardez aussi

Conventions signées pour des coopératives agricoles nouvelle génération

الجيل الأخضر : التوقيع على اتفاقيات لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية

استراتيجية الجيل الأخضر : هدف إحداث 18.000 تعاونية فلاحية مقاولاتية من الجيل الجديد في أفق 2030 ترأس …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Powered by AgriSolutions
AgriMaroc.ma © Copyright 2021, Tous droits réservés.
Menu