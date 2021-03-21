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لماذا تتراجع التجارة العالمية للبندق؟

انخفضت التجارة العالمية للبندق بنسبة 8 ٪ ، وهو ما يقدر متوسطه ب144 مليون دولار سنويًا

وفقًا لمحللي ايست فروت ، هناك انخفاض في متوسط ​​السعر العالمي لنواة البندق بنسبة 25 ٪ – من 8.708 دولار / طن في المتوسط ​​للفترة 2013-2015 إلى 6.574 دولار / طن في المتوسط للفترة 2017ـ 2019 . و في نفس الوقت، انخفضت عائدات تصدير البندق بنسبة 12٪ في الفترة ما بين 2017-2019 مقارنة بالفترة 2013-2015

إنتاج وتجارة البندق مرتبطان جدا. أكبر منتج ومصدر للبندق في العالم هي دولة تركيا. تمثل تركيا أكثر من 70٪ من الإنتاج العالمي وحوالي 75٪ من الصادرات العالمية. 25٪ المتبقية من التجارة بهذا المنتوج الفلاحي تحققها إيطاليا وأذربيجان والولايات المتحدة وشيلي وجورجيا وإيران

في سنة 2020، انخفض حجم صادرات تركيا من البندق بنسبة 19٪ ،مقارنة بعام 2019، مما أدى إلى انخفاض عائدات تصدير البندق في البلاد بنسبة 11٪. خلال موسم التصدير 2020/2021 (1 شتنبر – 31 دجنبر 2020) ، صدرت تركيا 106.800 طن من البندق بقيمة 732.8 مليون دولار ؛ بينما قامت بشحن 168 ألف طن في 2019/2020 مقابل 1.1 مليار دولار