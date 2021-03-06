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Maroc les exportations agricoles arrivent en tête du classement
Maroc : les exportations agricoles arrivent en tête du classement.

فاق أداء الصادرات الزراعية المغربية صادرات شركات صناعة السيارات

agrimaroc agrimaroc 06/03/2021 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 5 Vues

تتصدر الصادرات الزراعية المغربية ترتيب الصادرات من حيث الدخل.

استمرت الصادرات الزراعية على الرغم من جائحة كورونا في الحفاظ على وتيرة ثابتة.

نجحت الشركات المغربية العاملة في القطاع الزراعي في زيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية مع بداية عام 2021. وبحسب هسبريس ، فاق أداء الصادرات الزراعية صادرات الشركات المتخصصة في صناعة السيارات وأجزائها. وهو ما يضعهم في صدارة الترتيب في يناير الماضي بـ7 مليارات درهم ، مسجلين زيادة قدرها 41 مليون درهم مقارنة بما حققوه خلال نفس الفترة من عام 2020.

ساهم انتعاش الطلب على المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية من قبل المستهلكين الأوروبيين والأمريكيين في زيادة الكميات المصدرة إلى هذه البلدان ، وبالتالي زيادة إجمالي مبيعاتها.

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