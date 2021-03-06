فاق أداء الصادرات الزراعية المغربية صادرات شركات صناعة السيارات

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تتصدر الصادرات الزراعية المغربية ترتيب الصادرات من حيث الدخل.

استمرت الصادرات الزراعية على الرغم من جائحة كورونا في الحفاظ على وتيرة ثابتة.

نجحت الشركات المغربية العاملة في القطاع الزراعي في زيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية مع بداية عام 2021. وبحسب هسبريس ، فاق أداء الصادرات الزراعية صادرات الشركات المتخصصة في صناعة السيارات وأجزائها. وهو ما يضعهم في صدارة الترتيب في يناير الماضي بـ7 مليارات درهم ، مسجلين زيادة قدرها 41 مليون درهم مقارنة بما حققوه خلال نفس الفترة من عام 2020.