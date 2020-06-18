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عاصفة الصقيع بجهة فاس-مكناس : القرض الفلاحي يتعبأ لدعم الفلاحين المتضررين

تعبأ القرض الفلاحي للمغرب لدعم التدابير المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل معالجة الأضرار التي سببتها عاصفة الصقيع في منطقة فاس-مكناس، وذلك في إطار مهمة المرفق العام المنوطة به، ودوره كأداة للدولة لدعم الفلاحة والعالم القروي

وحسب بلاغ للمجموعة ، فقد “وضع البنك آلية خاصة لتقديم الدعم اللازم لجميع الفلاحين المتضررين سواء كانوا زبناء أم لا، والسماح لهم بالتغلب على هذه الوضعية الصعبة ومرافقتهم للاستمرار في مزاولة أنشطتهم و تطويرها”

وأوضح البلاغ ذاته، أن هذه الآلية، التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة من الفلاحين المستهدفين، تنبني “على شقين أساسيين، وهما معالجة المديونية والحصول على التمويل”, فـ”بالنسبة للمنتجين زبناء البنك، يضيف البلاغ سيقوم البنك، اعتمادًا على كل حالة، سواء بتأجيل استحقاقات قروض الحملة؛ أو تأجيل آجال استحقاقات القروض المتوسطة و الطويلة الأمد؛ أو توطيد الديون؛ أو تمويل الاستثمارات الجديدة مع تمويل حاجيات الأموال التشغيلية؛ أو تمويل الموسم الفلاحي المقبل”، مبرزا أنه يمكن الجمع بين هذه التدابير حسب مستوى الخسارة الملاحظة

وبالنسبة للفلاحين المتضررين الذين ليسوا زبناء للبنك، “سيدرس القرض الفلاحي للمغرب إمكانية مرافقتهم لتجديد استثماراتهم من خلال تمويل حاجيات الأموال التشغيلية وكذلك الموسم الفلاحي المقبل”. وأكدت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب مرة أخرى، كبنك مواطن و مسؤول، التزامها الثابت بدعم الفلاحين والعالم القروي مهما كانت الظروف