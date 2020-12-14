خبر سار للفلاحين..إعانات لوحدات الإنتاج المصادق عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي
أعلنت وزارة الفلاحة أنه تمت المصادقة على دفتر التحملات النموذجي المتعلق بالانتاج البيولوجي للمنتوجات النباتية و حيوانات التربية و منتوجات النحل.
و قد تم تحديد نسب و أسقف مساعدة الدولة الممنوحة للمنتجين للمصادقة على المنتوجات النباتية و حيوانات التربية و منتوجات النحل، المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي كالتالي :
1- المنتوجات النباتية :
2- حيوانات التربية و منتوجات النحل :
تساوي نسبة الإعانة% 80َ من التكلفة الاجمالية للمصادقة على حيوانات التربية و منتوجات النحل مع سقف 25.000 درهم لفائدة وحدة إنتاج في السنة.
3- شروط و معايير الاستحقاق :
– تقدم الإعانة لمدة 3 سنوات لكل وحدة إنتاج
– تمنح الإعانة لملفات الطلب التي تحصلت على شهادة المطابقة التي تثبت بأن وحدة الإنتاج مصادق عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي ابتداءا من تاريخ 26 فبراير 2020 .
– ملفات الطلب التي تحصلت على شهادة المطابقة ابتداءا من تاريخ 26 فبراير 2020 يمكن تسلمها و معالجتها الى غاية تاريخ 16/05/2021.
يرفق هذا الطلب بملف يتكون من الوثائق التالية :
1- طلب الإعانة
2- الوثائق المتعلقة بصاحب الطلب :
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من وثيقة تعريف صاحب الطلب ؛
نسخة طبق الأصل مصادق عليها للقوانين الأساسية والوثائق القانونية التي تعني الأشخاص الموكلين لتمثيل الأشخاص المعنويين ؛3- الوثائق الإدارية التي تثبت العلاقة القانونية بين طالب الدعم والضيعة موضوع الإستثمار ؛
4- نسخة طبق الأصل لشهادة المطابقة أو كل وثيقة مسلمة من طرف هيئة المراقبة و المصادقة تثبت أن المنتوجات محصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي
5- شهادة مسلمة من طرف هيئة المراقبة و المصادقة تحدد مساحة وحدة الإنتاج المخصصة للإنتاج البيولوجي
6- الفواتير التي تثبت تكاليف المصادقة
7- التزام صاحب الطلب ضمان استمرارية نشاط وحدة الإنتاج وفق نمط الإنتاج البيولوجي موضوع طلب الاعانة، لمدة لا تقل عن 5 سنوات ابنداءا من السنة الثانية للمصادقة.
8- شهادة الحساب البنكي لطالب الدعم .