خبر سار للفلاحين..إعانات لوحدات الإنتاج المصادق عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي

أعلنت وزارة الفلاحة أنه تمت المصادقة على دفتر التحملات النموذجي المتعلق بالانتاج البيولوجي للمنتوجات النباتية و حيوانات التربية و منتوجات النحل.

و قد تم تحديد نسب و أسقف مساعدة الدولة الممنوحة للمنتجين للمصادقة على المنتوجات النباتية و حيوانات التربية و منتوجات النحل، المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي كالتالي :

1- المنتوجات النباتية :

2- حيوانات التربية و منتوجات النحل :

تساوي نسبة الإعانة% 80َ من التكلفة الاجمالية للمصادقة على حيوانات التربية و منتوجات النحل مع سقف 25.000 درهم لفائدة وحدة إنتاج في السنة.

3- شروط و معايير الاستحقاق :

– تقدم الإعانة لمدة 3 سنوات لكل وحدة إنتاج

– تمنح الإعانة لملفات الطلب التي تحصلت على شهادة المطابقة التي تثبت بأن وحدة الإنتاج مصادق عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي ابتداءا من تاريخ 26 فبراير 2020 .