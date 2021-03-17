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Bassin Sebou les barrages se remplissent à 74%
Bassin Sebou : les barrages se remplissent à 74%.

حقينة السدود بحوض سبو فاقت 74 في المائة

agrimaroc agrimaroc 18/03/2021 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 6 Vues

حقينة السدود بحوض سبو فاقت 74 في المائة

بلغت نسبة ملء السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو عند 3 مارس الجاري ما يفوق 74 في المائة، بفضل التساقطات الأخيرة المسجلة منذ بداية يناير الماضي

وحققت هذه السدود التي تغذي جهة فاس مكناس أساسا زيادة فاقت 21 نقطة حيث انتقلت نسبة الملء من 52 في المائة في 23 نونبر الماضي الى 74 في المائة في 3 مارس، حسب الوكالة

وبلغ المخزون الاجمالي للأحد عشر سدا التابعة للوكالة 129، 4 مليار متر مكعب مسجلا “تحسنا ملحوظا” مقارنة مع نفس الفترة من 2020

وأوردت الوكالة أن بعض السدود المملوءة بنسبة 100 في المائة في حالة تدفق طبيعي، وخصوصا سد باب لوطة وبوهودة مشيرة الى أن سد الوحدة، الذي تبلغ طاقته أزيد من 5، 3 مليار متر مكعب مملوء بنسبة 79 في المائة مقابل 7، 51 في المائة في 23 نونبر

ويؤمن هذا السد سقي حوالي 100 ألف هكتار على مستوى سهل الغرب فضلا عن تحسين التزويد بالماء الشروب على صعيد اقليمي تاونات ووزان، حسب نفس المصدر

وسجلت الوكالة أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة ساهمت إيجابا في تغذية الفرشات المائية الباطنية

ويعد حوض سبو أحد أهم الأحواض المائية بالمملكة بفضل أنشطته الفلاحية الممتدة على أزيد من 8، 1 مليون هكتار، من بينها 357 ألف هكتار مسقية، بالاضافة الى صناعات غذائية لزيت الزيتون (60 في المائة من الانتاج الوطني) والسكر (50 في المائة)

ويغطي الحوض ساكنة من 2، 6 ملايين نسمة، نصفها في المجال الحضري، موزعة على 84 مركزا حضريا، منها فاس، مكناس، تازة، الخميسات، سيدي قاسم والقنيطرة

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