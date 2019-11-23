النسخة الثانية و العشرين لمعرض “دواجن “2019 تحت شعار : قطاع الدواجن ، رافعة التشغيل بالعالم القروي

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النسخة الثانية و العشرين لمعرض “دواجن “2019 تحت شعار :قطاع الدواجن ، رافعة التشغيل بالعالم القروي

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب معرض “دواجن 2019” في نسخته الثانية والعشرين في الفترة ما بين 26 و28 نونبر 2019 بالمركز الدولي للمؤتمرات والمعارض التابع لمكتب الصرف – طريق الجديدة، الدار البيضاء – المغرب، وذلك تحت شعار

” قطاع الدواجن، رافعة التشغيل بالعالم القروي “

على مر السنين، اكتسى معرض “دواجن” أهمية كبرى وازداد إشعاعه بوتيرة مستمرة. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الدورة الثانية والعشرون أكثر من 12.000 زائر محلي ودولي و400 عارضا وعلامة من 25 دولة

وقد بات معرض “دواجن” يشكل منصة ومرجعا أساسيا لتنمية قطاع الدواجن على المستويين الوطني والأفريقي ٬ وصار حدثا مهما بالنسبة لجميع المتدخلين في القطاع من إدارات عمومية ومهنيين وموردين وشركاء مغاربة وأجانب ٬ واستطاع أن يعزز موقعه كملتقى دولي ٬ وواجهة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي في المجال

وبدعوة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، سيشهد المعرض هذا العام حضورعدة وفود وممثلي قطاعات الدواجن الإفريقية: من مالي والطوغو والبنين وغينيا كوناكري والسينغال ورواندا وتونس والجزائر وبوركينا فاسوو أفريقيا الوسطى والكاميرون وساحل العاج وغانا والسودان

.وتهدف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن إلى تعزيز وترسيخ مكانة معرض “دواجن” كتظاهرة هامة على المستوى الإقليمي