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الموسم الفلاحي 2021/2022: يرتقب ان يكون إنتاج الحبوب قياسيا

صرح مجلس الحبوب الدولي، يوم الخميس، بتوقعاته حول الإنتاج العالمي للحبوب و من المرتقب ان يصل إلى مستوى قياسي يقدر ب 2.287 مليار طن في موسم 2021/2022 ، لكنه يتوقع أن يتم امتصاص كل هذه الإمدادات المهمة بفعل زيادة في الاستهلاك

وتقول روترز: “في تقييمها الاول الكامل لموسم 2021/2022 ، توقعت الهيئة الحكومية الدولية وجود سوق متوازن ، مع مخزونات في نهاية الفترة تقدر ب609 ملايين طن ، دون تغيير عن العام السابق”

حسب تقديرات الهيئة الحكومية الدولية فان الإنتاج العالمي من القمح سيرتفع إلى 790 مليون طن ، مقابل 774 مليون طن خلال الموسم السابق ، مع توقع محصول أكبر في العديد من البلدان ، بما في ذلك فرنسا (37.3 مليون مقابل 30.4 مليون طن) والأرجنتين (20.3 مليون مقابل 17.2 مليون) .و أدى الانخفاض المتوقع في إنتاج القمح في روسيا إلى الحد من الزيادة في الإنتاج العالمي – من 85.4 مليون إلى 76.9 مليون طن

و أدى الانخفاض المتوقع في إنتاج القمح في روسيا إلى الحد من الزيادة في الإنتاج العالمي – من 85.4 مليون إلى 76.9 مليون طن

و تتوقع الهيئة الحكومية الدولية ان يصل إنتاج العالم من الذرة (الذرة) للموسم 2120/2022الى 1.193 مليار طن ، مقارنة بـ 1.139 مليار طن في موسم 2020/2021 ،في حين يتوقع ارتفاع محصول الولايات المتحدة إلى 384 مليون طن مقابل 360.3 مليون خلال الموسم السابق

كما ارتفع إنتاج الصوجا العالمي في 2021/2022 إلى 383 مليون طن مقابل 361 مليون في 2020/2021 ، بينما زاد إنتاج الأرز من 504 مليون إلى 510 مليون طن