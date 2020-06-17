المغرب خامس أكبر مصدر للفلفل في العالم

المغرب يحتل الرتبة الخامسة كأكبر مصدر للفلفل في العالم ، مسجلا ارتفاعا قويا في العقد الأخير.

وفقًا لتقرير صادر عن قسم الإحصائيات COMTRADE بمنظمة الأمم المتحدة ، قام المغرب في عام 2010 بتصدير 58.79 مليون كيلوغرام من الفلفل، ثم ارتفع هذا الرقم إلى 131.29 مليون كيلوغرام في عام 2019 مسجلا رقم معاملات يناهز 118 مليون يورو،أي بمتوسط سعر 0.904 يورو للكيلو.

إسبانيا هي المستورد الرئيسي للفلفل المغربي ، إذ استوردت 59.06 مليون كيلوغرام من هذا المنتج الزراعي في عام 2019. وبالمثل ، قام المغرب بتصدير 32.51 مليون كيلوغرام من الفلفل نحو فرنسا ، 13.13 مليون كيلوغرام نحوألمانيا ، 9.06 مليون كيلوغرام نحو موريتانيا ، و 2.95 مليون كيلوغرام نحو السنغال.

يهيمن المكسيك على ترتيب أكبر مصدري الفلفل بـ 1063.79 مليون كيلوغرام. تليه إسبانيا بحجم 864.28 مليون كيلوغرام تم تصديرها في عام 2019 بقيمة 1198.75 مليون يورو أي بمتوسط سعر 1.338 يورو للكيلو. ثم تأتي هولندا (هولندا) في الرتبة الثالثة بحجم 459.12 مليون كيلوغرام.

كندا هي رابع أكبر مصدر للفلفل في العالم بحجم 157.95 مليون كيلوغرام صدرت للعديد من الدول في عام 2019 بقيمة 392.39 مليون يورو. وبذلك تحتل الولايات المتحدة المركز السادس و تركيا المركز السابع في ترتيب أكبر مصدري الفلفل في العالم في عام 2019.