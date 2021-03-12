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Béni Mellal – Khénifra: Bientôt un programme de développement ?

القطاع الفلاحي في تطور مستمر بجهة بني ملال خنيفرة

agrimaroc agrimaroc 12/03/2021 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 8 Vues

جهة بني ملال- خنيفرة: إجراءات عديدة لتعزيز ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻼﺣﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ

تواصل المديرية الجهوية للفلاحة بجهة بني ملال-خنيفرة جهودها لتطوير القطاع الفلاحي من خلال عمليات التتبع وتنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الفلاحي الإقليمي

فيما يتعلق بالإنتاج ، فقد ساهمت مختلف برامج المديرية الجهوية للفلاحة في زيادة إنتاج الزيتون من 129 ألف طن عام 2008 إلى 240 ألف طن سنة 2019 ، أي بزيادة قدرها 86٪. وزيادة في إنتاج الحوامض من 214 ألف طن عام 2008 إلى 500000 طن سنة 2019 ، أي زيادة بنسبة 101 بالمئة

وبحسب لوكالة المغرب العربي للأنباء​​، فان قطاع الشمندر السكر شهد تعميمًا للبذور المختارة بنواة واحدة، و كذا مكننة عملية الزرع والجني ، بالإضافة إلى دعم المنتجين وتأطيرهم

كل هذه الإجراءات وغيرها مكنت من تحقيق نتائج قياسية خلال موسم الفلاحي 2018-2019.حيث تجاوز إنتاج الشمندر السكر مليون طن ، أي بمعدل 78 طناً للهكتار و 12 طناً من ء السكر الصافي للهكتار

و من جهة اخرى ، فإن استكمال بناء القطب الفلاحي أغروبول  بني ملال  سيمكن من تطوير مجموعة من المنتجات الفلاحية الهامة والمتنوعة في المنطقة و كذا جذب استثمارات تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات درهم

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