الطماطم : صادرات المغرب نحو فرنسا بلغت140,000 طن ‏في الربع الأول من السنة الجارية

‏في الربع الأول من السنة الجارية قام المغرب بتصدير ما يقارب 140,000 طن من الطماطم نحو فرنسا. هذه الأخيرة قامت بإعادة تصدير كميات مهمة منها إلى دول أخرى مما أدى، حسب تقرير fruit and vegetable facts،إلى تزايد صادراتها بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .

و أكد نفس المصدر أن الصادرات الفرنسية من الفواكه والخضروات الطازجة ‏في الربع الأول من السنة الجارية، عرفت زيادة طفيفة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي (+ 3٪). إلا أنه في نفس الفترة من عام 2017 ، كانت النتيجة أعلى حيث كان للتفاح وزن أكبر في الصادرات. على الرغم من زيادة الواردات بنسبة 10٪ في الربع الأول من السنة مقارنة بالعام الماضي ، إلا أن هذا الرقم كان أعلى في السنوات السابقة.