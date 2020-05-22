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الطماطم : صادرات المغرب نحو فرنسا بلغت140,000 طن ‏في الربع الأول من السنة الجارية

agrimaroc agrimaroc 22/05/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

الطماطم : صادرات المغرب نحو فرنسا بلغت140,000 طن ‏في الربع الأول من السنة الجارية

 ‏في الربع الأول من السنة الجارية قام المغرب بتصدير ما يقارب 140,000 طن من الطماطم نحو فرنسا. هذه الأخيرة قامت بإعادة تصدير كميات مهمة منها إلى دول أخرى مما أدى، حسب تقرير fruit and vegetable facts،إلى تزايد صادراتها بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .

و أكد نفس المصدر أن الصادرات الفرنسية من الفواكه والخضروات الطازجة ‏في الربع الأول من السنة الجارية، عرفت زيادة طفيفة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي (+ 3٪). إلا أنه في نفس الفترة من عام 2017 ، كانت النتيجة أعلى حيث كان للتفاح وزن أكبر في الصادرات. على الرغم من زيادة الواردات بنسبة 10٪ في الربع الأول من السنة مقارنة بالعام الماضي ، إلا أن هذا الرقم كان أعلى في السنوات السابقة.

من جهة أخرى، كانت صادرات فرنسا من الطماطم أعلى بكثير في الربع الأول من هذه السنة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنوات السابقة. و يرجع هذا بشكل رئيسي إلى إعادة تصدير المنتجات الزراعية المغربية. في الربع الأول ، استوردت فرنسا 140 ألف طن من الطماطم المغربية و 36 ألف طن من الطماطم الإسبانية. 

ومع ذلك، و بالنظر للظرفية الحالية، فقد عرفت صادرات الطماطم والعديد من المنتجات الزراعية من المغرب إلى فرنسا انخفاضا مهما.

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