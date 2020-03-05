الجفاف في المغرب: المزارعون يناشدون الحكومة على إعلانه

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الجفاف في المغرب: المزارعون يناشدون الحكومة على إعلان ذلك رسمياً

لا يزال لقلة الأمطار تأثير سلبي على كل من المزارعين ومربي الماشية. هذا الأخير ، مع ضغط الجفاف في المغرب وارتفاع أسعار الأعلاف المركبة ، يبيعون ماشيتهم

في مواجهة هذا الوضع ، يدعو المزارعون والمربيون رئيس الحكومة سعد العثماني إلى الإعلان رسمياً عن المغرب في حالة جفاف. بالإضافة إلى ذلك ، أكد رئيس التنسيق الإقليمي للمنتجات الزراعية ، محمد بوكريز ، أن المغرب يعاني من الجفاف المتكرر منذ عام 2017 ؛السنة التي أعلنت فيها الحكومة رسميا ذلك. يضيف المسؤول التنفيذي أن المزارعين قاموا بدعم من 5 إلى 6 كيلوغرامات من العلف لكل حيوان. كمية غير كافية ، مع العلم أن الفلاح سوف يتحمل ، هذا العام ، وزن عامين من الجفاف ؛ بالإضافة إلى أسعار العلف الرباعي

ذكرت صحيفة المساء أن بوكريز دعا الحكومة إلى التدخل بشكل عاجل لمساعدة المزارعين. الخطوة الأولى التي يجب على السلطة التنفيذية اتخاذها هي تخفيض أو إلغاء ضريبة الاستيراد علىأعلاف الحيوانات . فقط هذا الخيار يمكن أن يساهم في انخفاض الأسعار. وأضاف أن الدعم الحكومي لا يفيد إلا جماعات الضغط في هذا القطاع

وقال إن أياً من الحكومات السابقة لم تضع خطة طوارئ لمساعدة المزارعين ومربي الماشية خلال السنوات التي عاش فيها المغرب قمم الجفاف. ويؤكد بوكريز أنه كان من الضروري دائمًا أن يتدخل الملك حتى يتم إطلاق المساعدات للمزارعين. يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها لأنه ، إذا ظل الوضع كما هو ، فهناك خطر ارتفاع معدل الوفيات في الماشية. وهو ما من شأنه أن يجبر الحكومة على استيراد المواشي بسعر مرتفع ، في حين لا يزال لديها فرصة للعمل لإنقاذ المزارعين