 استعراض إنجازات برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المطور في إطار الشراكة بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمغرب

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استعراض إنجازات برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المطور في إطار الشراكة بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمملكة المغربية مع مدغشقر وكوت ديفوار

ترأس السيد محمد صديقي الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رفقة السيدة خالدة بوزار، المديرة الإقليمية لقسم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يوم الجمعة 13 دجنبر 2019 بالقطب الفلاحي لمكناس، ورشة عمل منتصف المدة لبرنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب . حضر في هذه الورشة ممثلو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنسقو التعاون جنوب جنوب لمدغشقر، بالإضافة إلى عدد كبير من مسؤولي الوزارة والخبراء

تهدف هذه الورشة إلى استعراض إنجازات برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب الذي تم تطويره في إطار الشراكة بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمملكة المغربية مع مدغشقر وكوت ديفوار. الهدف العام لهذا البرنامج للتعاون هو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم فلاحة فعالة ومستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية. فيما يخص الهدف المحدد فهو تتمين التجربة والخبرة المغربية وتسهيل التبادل مع بلدان الجنوب فيما يخص الممارسات الفلاحية الجيدة. إن الدول المستفيدة ستكون قادرة على اختبار الحلول وتكييفها وتكرارها. وبالتالي ستساعد المبادرة على تيسير تكييف واستنساخ الممارسات الجيدة والابتكارات في بلدان أخرى من القارة

بكونها أولوية استراتيجية وطنية التزمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التزاما تاما من أجل تنمية التعاون جنوب جنوب. وفي هذا السياق، تم تقديم دعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بهدف تأكيد الإرادة في تكثيف علاقات الشراكة وتعزيز قيم التبادل والتعاون

بالفعل، تمكن قطاع الفلاحة، في إطار مخطط المغرب الأخضر، من تعديل وتكييف سياسته الفلاحية من أجل تحسين التعبير عن الإمكانيات الإنتاجية الفلاحية من خلال اعتماد نهج شامل يسمح بمكافحة الفقر، والحد من التفاوتات المجالية ورفع دخل الفلاحين الأكثر هشاشة. إن الإنجازات الناجحة والدروس المستخلصة من التدابير المهيكلة لمخطط المغرب الأخضر تستحق أن يتم نتبادلها مع الدول الإفريقية الشريكة التي تهتم أيضا بقضايا التنمية الفلاحية

وهكذا، في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب، تم تنظيم عدة بعثات لنقل وتنفيذ الممارسات الفلاحية الجيدة التي تم تطويرها في إطار مخطط المغرب الأخضر مع كوت ديفوار ومدغشقر حول عدة مواضيع (الاستراتيجية الفلاحية، الاستشارة الفلاحية، التكوين، صندوق التنمية الفلاحية، التجميع، الفدراليات البيمهنية، الإنتاج الحيواني، إلخ). يعزز هذا البرنامج التزام الدول المشاركة فيه من أجل العمل لتطوير التعاون في مجال الفلاحة مع مراعاة خصوصيات كل بلد ومميزاته

ويستند تنفيذ مشاريع التعاون جنوب جنوب على تعبئة جيدة للمؤسسات، سواء التي تشارك مباشرة في التنمية الفلاحية أو بصورة غير مباشرة

وعلى هامش هذه الورشة، نظمت زيارات بقطب الجودة لمكناس