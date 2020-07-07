إنتاج التفاح : المغرب يسجل ارتفاعا سنويا يقدر ب6,5%منذ سنة 2014

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المغرب في الرتبة 18 عالميا في إنتاج التفاح

وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، عرف إنتاج التفاح في المغرب منذ 2014 ارتفاعا يقدر ب6,5 % سنويا. ففي عام 2019 احتل المغرب الرتبة 18 في قائمة الدول المنتجة للتفاح بإنتاج بلغ 735.545 طن

على الصعيد الوطني، تمثل أشجار التفاح 20%من المساحة المزروعة بفواكه الورديات ( العائلة الوردية Rosaceae) مما يجعلها أكبر مساحة مزروعة بالأشجار المثمرة بعد مساحة شجرة اللوز.

من جهة أخرى، عرف قطاع التفاح نموا ملحوظا بفضل مبادرات و دعم الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر و الاستثمارات المنجزة والرامية إلى تثمينه والنهوض بتسويقه.

ففي عام 2014، كانت المساحة المزروعة بالتفاح تقدر ب32000 هكتار، أي ما يقارب ربع المساحة المزروعة بفواكه الورديات بالمغرب. بالإضافة إلى أن 90 في المائة من الإنتاج يتمركز في إقليم ميدلت.