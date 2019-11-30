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.أونسا ترصد منتجات غذائية غير مطابقة للشروط الصحية

.قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باكتشاف حصة لمنتوج كريات السردين التي لم تكن مطابقة للشروط على المستوى الصحي

وقفت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ” أونسا” خلال عمليات المراقبة الاعتيادية على أن عينة من حصة لمنتوج كريات السردين التي تم إنتاجها بتاريخ 22 أكتوبر 2018 من قبل شركة AVEIRO MAROC غير مطابقة للشروط على المستوى الصحي. ومباشرة بعد إبلاغها بالأمر قامت الشركة المعنية بالسحب الكامل لهذه الحصة من مختلف زبنائها وذلك بفضل نظام تتبع مسار المنتوج الذي تتوفر عليه

بالموازاة مع ذلك، لم تظهر التحريات التي أجرتها مصالح أونسا لدى الشركة المذكورة وجود أي خلل بظروف التصنيع والتتبع والجودة. كما أظهرت التحاليل التي أجريت على مجموعة كبيرة من العينات من المنتجات Carle المصنعة من قبل هذه الشركة مطابقتها لمعايير السلامة الصحية وأنها لا تشكل أي خطر على مستهلك